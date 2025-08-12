スタニングルアー×ワコール プレミアムの協業ライン「NUE」が誕生、2アイテム発売

スタニングルアーは7月30日、ワコールが展開するワコール プレミアムとの協業ラインとなる「NUE（ヌアー）」から、「バンドゥブラ」と「コルセットビスチェ」を発売しました。

■バンドゥタイプのブラ＆単体でも着用できるコルセットビスチェが登場

「バンドゥブラ」（7,700円）は、ベア天竺を使用したバンドゥタイプのブラジャーです。左サイドのホックやボーンでボディラインを整え、快適な安定感と美しいバックスタイルを両立します。

立体パッドは左右一体型で、取り外しが可能。ストラップは着脱式で、スタイリングに合わせてアレンジができます。

サイズはMとL、カラーはWHITE、PINK、BLACKの展開。

「コルセットビスチェ」（24,200円）は、シアー素材で艶やかさと、6枚接ぎの立体パターン設計を採用したボディメイク機能を兼ね備えたカップつきインナーです。単体でも着用できるデザインも特徴。

ストラップは着脱式で、スタイリングに合わせたアレンジが楽しめます。

サイズはMとL、カラーはLIGHT BROWN、BLACKを用意しています。

■商品概要

商品名：【NUE】バンドゥブラ

サイズ／カラー：M、L／WHITE、PINK、BLACK

価格：7,700円

商品名：【NUE】コルセットビスチェ

サイズ／カラー：M、L／LIGHT BROWN、BLACK

価格：24,200円

発売日：2025年7月30日

取扱い：スタニングルアー全店舗、ONLINE SHOPおよびワコールの一部取扱店舗、ワコールウェブストアなどECサイト

