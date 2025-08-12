日韓共同開発コスメブランド「tilnus」に、PEANUTSとのコラボデザインによるティント＆シリコンケースが限定登場

日韓共同開発によるコスメブランドのtilnus（ティルナス）は8月13日、PEANUTSとのコラボデザインによる限定アイテムを発売します。

■ティントには限定カラー3種も新登場！

同コラボでは、「サンリットパール ティント」（1,650円）と「ティルナス サンリットパール ティント ケース S」（550円）にて、スヌーピーをはじめとするPEANUTSの仲間たちのデザインのアイテムを展開します。

「サンリットパール ティント」からは、既存色6色にくわえてコラボ限定のカラーを用意。パッケージには、各カラーをイメージしたスヌーピーと仲間たちのイラストをあしらっています。

限定カラーは、オレンジレッドの「S101 グッドレッド」、くすみローズピンクの「S102 ベストバディピンク」、ピンクコーラルの「S103 チャーミングコーラル」の3色です。

「ティルナス サンリットパール ティント ケース S」も、スヌーピーデザインにて展開します。

7月31日より公式オンラインストアにて先行予約販売を開始しており、8月10日からは「@cosme TOKYO」「@cosme OSAKA」、「＠cosme」の公式通販「@cosme SHOPPING」と東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催のポップアップストアでも先行販売が行われます。

■商品概要

商品名：サンリットパール ティント／全9色（限定3色）

価格：1,650円

商品名：ティルナス サンリットパール ティント ケース S

価格：550円

＜発売日＞

全国発売：8月13日

（フォルサ）