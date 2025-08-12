桂川電機がＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格９６０円にサヤ寄せ

桂川電機<6416.T>がストップ高の８７３円でカイ気配となっている。８日の取引終了後、ＭＢＯの一環として、田代雅也取締役が代表を務めるＬｅｍｏｎ（福岡市東区）が、同社株の非公開化を目的にＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の９６０円にサヤ寄せする格好となっている。



中長期的な視点で事業構造の改革を推進する経営体制を構築するのが狙い。買い付け予定数は１５３万１９９７株（下限１０２万１４００株、上限設定なし）で、買付期間は８月１２日から９月２４日までを予定している。ＴＯＢ成立後、桂川電機株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を８月８日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、桂川電機は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS