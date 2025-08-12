芦森工がＳ高カイ気配、豊田合成によるＴＯＢ価格４１４０円にサヤ寄せ◇ 芦森工がＳ高カイ気配、豊田合成によるＴＯＢ価格４１４０円にサヤ寄せ◇

芦森工業<3526.T>がストップ高の３３８０円でカイ気配となっている。豊田合成<7282.T>が８日の取引終了後、完全子会社化を目指して同社に対するＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格４１４０円にサヤ寄せする格好となっている。



豊田合は現在、芦森工株式の２８．２６％を所有し持ち分法適用関連会社としているが、完全子会社化によりセーフティシステム事業における統合効果の最大化や機能製品事業の更なる成長支援などのシナジー創出を図るのが狙い。買い付け予定数は４３２万４１３８株（下限２３０万８１００株、上限設定なし）で、買付期間は８月１２日から９月２４日までを予定している。ＴＯＢ成立後、芦森工株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を８月８日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、芦森工は今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



