セイコーグループ<8050.T>が一時ストップ高まで買われた。同社は８日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２２５億円から２３５億円（前期比１０．６％増）に引き上げた。



売上高予想も３１２０億円から３１４０億円（同３．０％増）に上方修正。足もとでエモーショナルバリューソリューション事業（ＥＶＳ事業）とデバイスソリューション事業（ＤＳ事業）がともに好調なことが主な要因だとしている。



また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比５円増額の６０円にすることもあわせて発表。これにより、年間配当は１２０円（前期は１００円）となる。



出所：MINKABU PRESS