＜注目銘柄＞＝オーケーエム、造船関連のニッチトップとして急浮上

オーケーエム<6229.T>は７月中旬以降ジリ高歩調にあり、この流れについてみたい。バタフライバルブの大手で、船舶向け排ガス用バルブで一頭地を抜く世界シェアを誇る。造船業界への特需がテーマ視されるなか、グローバルニッチトップの一角である同社の存在に光が当たっている。２６年３月期は営業１３％減益予想ながら、これは新基幹システム整備の過渡期にあたり一時的に生産性が減退することに伴うもの。トップラインについては連続で過去最高を更新する見通しにあり、２７年３月期以降は利益も急回復トレンドに復帰する公算が大きい。



株価は下値を漸次切り上げているが、１３００円近辺はボックス圏上限にあり、ここをブレークすれば中長期上昇波への移行が鮮明となる。時価総額は６０億円程度と小型で足は軽く、０．５倍台のＰＢＲは割安感が強い。まずは２月１４日と３月１１日にダブルトップでつけた１４３０円の奪回が目標となる。（桂）



出所：MINKABU PRESS