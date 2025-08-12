Stray Kids・フィリックス、「HERA」のグローバルアンバサダーに就任 フィリックスから着想を得た“新色グロス”も発売
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのフィリックス（Felix）が、韓国・ソウル発のコンテンポラリービューティーブランド「HERA（ヘラ）」のグローバルアンバサダーに起用された。
【画像】ユニセフ×ルイ・ヴィトンともコラボしたStray Kids・フィリックス
HERAは、ソウルのダイナミックな美しさからインスピレーションを受け、それを多彩に再解釈しながら、日常に都会的なエレガンスを添える「コンテンポラリー・ソウル・ビューティーブランド」。
フィリックスは、深みのある声と卓越したパフォーマンスで強い印象を残し、ステージの外では細やかな気配りと誠実なコミュニケーションでファンとの厚い信頼関係を築いており、独自の感性でスタイルを構築してきた多面的な魅力が、HERAの想い描く大胆かつ優雅な美しさを持つ「ソウリスタ（Seoulista）」と自然に重なった。HERAは、そのような存在である、グローバルアイコンとして独自のムードと深みのあるエネルギーを持つフィリックスと、美しさの新たな解釈を世界に向けて発信していく。
8月末に公開を予定している、フィリックスをグローバルアンバサダーとして起用した最初のキャンペーンである、“リフレクション スキン グロウ”シリーズにフォーカスした「LET YOUR GLOW SPEAK」を皮切りに、フィリックスからインスピレーションを得て開発された新色「センシュアルヌードグロス 415 ブラウニーボーイ」を日本では10月3日全国発売。HERAの世界観とフィリックスの個性が融合したさまざまな活動を予定している。
今回のコラボレーションを通じて、HERAはブランドの哲学とメッセージを、韓国、日本、タイをはじめとするグローバル市場で、より広く、多角的に展開していく。
【画像】ユニセフ×ルイ・ヴィトンともコラボしたStray Kids・フィリックス
HERAは、ソウルのダイナミックな美しさからインスピレーションを受け、それを多彩に再解釈しながら、日常に都会的なエレガンスを添える「コンテンポラリー・ソウル・ビューティーブランド」。
8月末に公開を予定している、フィリックスをグローバルアンバサダーとして起用した最初のキャンペーンである、“リフレクション スキン グロウ”シリーズにフォーカスした「LET YOUR GLOW SPEAK」を皮切りに、フィリックスからインスピレーションを得て開発された新色「センシュアルヌードグロス 415 ブラウニーボーイ」を日本では10月3日全国発売。HERAの世界観とフィリックスの個性が融合したさまざまな活動を予定している。
今回のコラボレーションを通じて、HERAはブランドの哲学とメッセージを、韓国、日本、タイをはじめとするグローバル市場で、より広く、多角的に展開していく。