10時の日経平均は943円高の4万2763円、アドテストが201.24円押し上げ 10時の日経平均は943円高の4万2763円、アドテストが201.24円押し上げ

12日10時現在の日経平均株価は前週末比943.13円（2.26％）高の4万2763.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は884、値下がりは675、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を201.24円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が197.52円、ファストリ <9983>が149.11円、東エレク <8035>が30.39円、ＫＤＤＩ <9433>が24.31円と続く。



マイナス寄与度は15.06円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.48円、任天堂 <7974>が5.74円、ＮＸＨＤ <9147>が4.03円、ニトリＨＤ <9843>が2.7円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、銀行、非鉄金属、証券・商品と続く。値下がり上位にはその他製品、陸運、倉庫・運輸が並んでいる。



※10時0分14秒時点



株探ニュース

