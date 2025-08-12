第107回全国高校野球選手権

11日に行われた第107回全国高校野球選手権（甲子園）で、豊橋中央（愛知）は日大三（西東京）と対戦。2-3で敗れたが、好勝負でファンを沸かせた。注目されたのが、アントニオ猪木さんを彷彿とさせる表情も作った先発・高橋大喜地（だいきち）投手（3年）。さらに、スタンドの応援もネット上で話題になった。

豊橋中央のエース・高橋は5回2死一、二塁のピンチで、闘志十分にアゴを突き出し、打者と対峙。22年に亡くなった猪木さんを彷彿とさせる顔つきで、このピンチを脱出した。

愛知大会でも話題になったこの表情。「まさか見られるとは」などとネット上でも注目された。さらにこのキャラに合わせてなのか、高橋が打席に立った時にはスタンドから猪木さんの入場曲「炎のファイター」も演奏されていた。

これにもX上の野球ファンは「猪木にインスパイアされまくってる球児」「炎のファイターはカッコイイ」「応援歌まで猪木スタイル」「応援したくなるね」「やっぱりそれで来ましたか！www」「聴けるとは思ってなかった」「猪木ファンだから涙でそう」などと反応していた。

2回には安打も放った高橋。敗れたものの、名門・日大三を相手に8回4安打3失点と粘りの投球を披露し、甲子園で確かに存在感を示した。



（THE ANSWER編集部）