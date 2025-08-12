

「まだ宿題やってないの？」

毎年この時期になると、全国の保護者から同じ叫び声が聞こえてくる。子どもは「まだ大丈夫」と涼しい顔。親は焦り、イライラが募る。結局、夏休み最後の数日で家族総出の宿題大会が始まる。この繰り返しだ。

なぜ同じやりとりを繰り返すのか？ それは、子どものタイプを見誤っているからだ。

「早くやりなさい」の一言で動く子もいれば、まったく響かない子もいる。そこで今回は、子どものタイプを7つに分類し、それぞれに効果的な声かけを解説する。この声かけを習得すれば、部下への話しかけ方などビジネスにも使えるはずだ。

人を動かす7つのタイプとは

それでは、まず7つのタイプについて簡単に解説していこう。





この7つのタイプ分類は、もともと会社などの組織で活用されているものだ。上司と部下のコミュニケーション改善に使われてきた。しかし、実は親子関係にもそのまま応用できる。

まずは、次のように大きく3つのグループに分けよう。

・自燃人：すぐ火がつくタイプ

・可燃人：火をつけようとすればつくタイプ

・不燃人：どんなに働きかけても火がつかないタイプ

さらにこの3つを、次のように7つに分けた。

（1）ピュア自燃人：素直で前向き、ノリで動く

（2）アピール自燃人：すぐその気になるが、承認欲求が強い

（3）エリート自燃人：論理的で冷静、総合的に判断して動く

（4）アーリー可燃人：慎重派だが、比較的早めに火がつく

（5）レイト可燃人：様子見タイプで、周りを見てから動く

（6）ドライ不燃人：きわめて論理的なので、感情で動かない

（7）アンチ不燃人：反発心が強く、素直に従わない

職場のような組織では、相手のタイプに合わせて話し方や接し方を変えるとうまくいくが、家庭でも同じだ。子どものタイプを見極めれば、効果的な話し方ができる。

「7つのタイプ別」子どもの反応パターン

「夏休みの宿題、早め早めにやろうね。お母さんだって忙しいんだから、後で泣きついても知らないよ」

たとえば母親が、こう言った場合、子どもはどんな反応をするだろう？ それぞれのタイプごとに違いを解説したい。

（1）ピュア自燃人タイプ

「わかった！」と即答。反射的に返事をする。ただし、長続きするかどうかは別問題。

（2）アピール自燃人タイプ

「お母さんに心配かけないよう、ちゃんとやるね。見ててね」と健気な返事。親の承認を求めている。

（3）エリート自燃人タイプ

「うん、わかった」と冷静に答える。「最近は仕事で忙しそうだな」「この前、約束守らなかったから」と、お母さんが感情的になっている背景も理解して返事する。

（4）アーリー可燃人タイプ

「わかってるって。ちゃんとやるから」と言いながら、なかなか動かない。

（5）レイト可燃人タイプ

「A君も、B君も、まだ全然やってないよ」と周囲の状況を持ち出して口ごたえする。

（6）ドライ不燃人タイプ

「早めにやればいいってもんじゃないよ。それにお母さんが忙しいからって、それ関係ないでしょ。僕の宿題なんだから」と論理的に反論する。

（7）アンチ不燃人タイプ

「宿題なんて、やらない」と真っ向から拒否。「お母さんなんて、どうせ僕に興味なんてないでしょ」と相手を逆撫でするような発言までする。

タイプによって、同じ声かけでも相手のタイプによって受け取り方がまったく異なる。だからこそ、タイプ別の話し方とアプローチを考えなければいけないのだ。

親が絶対に言ってはいけないNGワード

次に、それぞれのタイプに対して「絶対NGワード」を見ていこう。相手のことを考えて言ったつもりでも、逆効果になることがある。

（1）ピュア自燃人へのNG

「もうやったのね、よかったわ（さすが、うちの子は早い）」

このタイプは素直に「わかった！」と返事をする。問題は、親がそれを信じ切ってしまうことだ。「うちの子は素直でいい子」と安心してはいけない。

ピュア自燃人のタイプは、「返事はいいが、長続きしない」ことが多い。そのため継続的に「宿題やったの？」と確認する必要がある。放置すると、最後まで手つかずのまま夏休みが終わる。

（2）アピール自燃人へのNG

「お母さんに褒められるからやるの？ 違うでしょ？ 自分のためにやるんでしょ？」

これは絶対に言ってはいけない言葉だ。このタイプは親からの承認が原動力だ。それを否定されると、やる気が一気にしぼむ。「お母さんのためじゃダメなんだ」と傷つき、宿題への意欲そのものを失ってしまう。正論を言えばいいということではない。

（3）エリート自燃人へのNG

「夏休みの宿題なんて、本当はやる意味ないよね。バカバカしいよね」

親がこんなことを言うと、このタイプは相手を軽蔑する。なぜならとても聡明だからだ。「そんなことを親が言うべきではない」とクールに判断する。エリート自燃人は、たとえ子どもであっても、大人の矛盾や無責任さを鋭く見抜く。

（4）アーリー可燃人へのNG

「早くやりなさいと言ったじゃないの！」と強く叱る。

このタイプはエンジンがかかるまで時間がかかる。親のペースで急かしても逆効果だ。じっくりと火がつくのを待つ必要がある。可燃人は自燃人と違いマイペース。すぐに火がつかないのだ。

（5）レイト可燃人へのNG

「A君も、Bちゃんも、計画的に進めているよ」

このタイプは周りに影響されるが、親の都合のいいクラスメートの名前を出しても感化されない。「D君やC君は、まだ全然やってないって」と、子どもの都合のいい友だちの名前を出して言い返してくる。

（6）ドライ不燃人へのNG

「早く夏休みの宿題をやってくれないと、お母さんが困るの」

このように感情的になれば、子どもからはこのように返される。

「僕が宿題をやらないとお母さんが困るって、どうして？ それとこれとは関係がないでしょ」

理屈に合わないようなことを言えば、返り討ちに遭うのが、このタイプの特徴である。

（7）アンチ不燃人へのNG

「もうお母さん、知らない！」

あたりまえだが、相手にキレてはいけない。このタイプは親との関係性に問題を抱えている。宿題以前に、まず関係修復が必要だ。感情的になれば、溝はさらに深まる。

効果的な声かけ タイプ別の話し方とは？

では、どのように声をかければいいのか。タイプ別に具体的な方法を解説する。

（1）ピュア自燃人への声かけ

「今日は算数のプリント3枚やろうか。終わったらアイス食べよう！」

具体的で短期的な目標を設定する。そして小さなご褒美を用意する。このタイプは瞬発力はあるが持続力がない。だから毎日の声かけと確認が必要だ。

（2）アピール自燃人への声かけ

「○○ちゃんが宿題を頑張ってくれると、お母さんすごく助かるな。応援してるよ」

承認と期待をセットで伝える。進捗を見守り、こまめに褒める。「さすが！ もう半分も終わったの？」という具体的な称賛が効果的だ。お父さんも巻き込めば、さらに効果は高いだろう。

（3）エリート自燃人への声かけ

「宿題の計画、どう立ててる？ 何か相談があれば聞くよ」

このタイプは自律的に動ける。親は見守りに徹し、必要なときだけサポートする。いわゆる「サーバントリーダーシップ」である。過度な干渉は逆効果だ。

（4）アーリー可燃人への声かけ

「無理しなくていいよ。でも、お盆過ぎたら少しずつ始めようか」

プレッシャーをかけず、ゆるやかに促す。「1日1ページでもいいから」という低いハードルから始める。火がつけば、徐々にペースが上がってくる。

（5）レイト可燃人への声かけ

「そろそろクラスの半分以上は、宿題終わらせてるみたいだね」

周りの動向を伝えて、徐々にその気にさせよう。このタイプは「みんながやっている」という情報で動き始める。「僕も、そろそろやろうと思ってたんだ」と言って、重い腰を上げることだろう。

（6）ドライ不燃人への声かけ

「宿題を8月20日までに終わらせれば、残り10日間は自由に過ごせる。効率的だと思わない？ カレンダー見ながら、一緒に計画を立てよう」

どうすればスムーズに宿題が終わるか、感情ゼロにして計画を一緒に立てよう。ご褒美や罰は必要ない。このタイプには理屈が一番効く。

（7）アンチ不燃人への声かけ

まず宿題の話は脇に置こう。それこそ「今年の夏休みの宿題はあきらめる」。これぐらいの気持ちでいい。

「最近どう？ 何か困ってることない？」と関係修復から始めるのだ。信頼関係ができてから、少しずつ宿題の話題に触れる。全部できなくてもいい。人生は長い。焦りは禁物だ。

親の心構え 3つのポイント

タイプ別の声かけを実践するうえで、親が持つべき心構えがある。

（1）対象によってタイプが変わる

夏休みの宿題については「レイト可燃人」だったが、漢字テストは「ピュア自燃人」になる子もいるだろう。

「漢字テストはやる！」

自分が得意なテーマには飛びつくのだ。反対にアンチ不燃人になってしまう子もいるかもしれない。

「漢字テストだけは、絶対にやらない」

と言い張るのだ。おそらく、過去に担任の先生と漢字テストに関して「いざこざ」があったかもしれない。こういう場合は、丁寧に接したほうがいいだろう。

（2）兄弟でもタイプは違う

「お兄ちゃんはすぐやったのに」という比較は禁物だ。兄弟でもタイプが違えば、アプローチも変える必要がある。それぞれの特性を理解し、個別対応を心がける。

（3）親自身のタイプも影響する

親がドライ不燃人タイプだと、レイト可燃人の子どもを理解しにくい。「早く宿題をやったほうがメリットが大きいのに、なぜ先送りするんだ。意味がわからない」、そう思って子どもを論破しようとする。逆もまた然り。自分のタイプを知ることで、子どもへの接し方も変わってくる。

このように、相手のタイプに合わせて話し方を変える。大切なのは、相手を型にはめることではない。タイプを理解したうえで、相手に合った方法を見つけることだ。

相手は子どもだけでなく、部下でもそうだ。お客様でも同じ。

7つのタイプを頭に入れ、相手に合わせて話し方を変えよう。これが自分視点から相手視点へと切り替える「話し方改革」なのだ。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）