双子妊娠中のタレント・中川翔子が12日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントでフリーアナウンサーの宮島咲良（41）との“オタ活”の様子を伝えた。

中川は「ヲタ活してきたー！大好きな友達 宮島咲良ちゃんと！」と投稿。宮島とのツーショットを載せ、「スライムパンケーキ、はぐレモンのオムライス バブルスライムクリームソーダ スライムウインナーコーヒー ドラクエづくしのメニューかわいかった！」とドラゴンクエストのカフェを訪れたことを伝えた。

「ひきこもりデイズだからちょっとでも友達に会えてめっっちゃ元気でた 話したいことをマシンガンのよーに話し合いました！スーパー戦隊展の写真みせてもらったりデンジマンのアクスタを買ってきてもらったーやったあ！デンジレッドに変身した人生！本当に、嬉しい 双子もいっしょに変身したからね」と充実の時間を振り返った。

さらに「いつか双子が三歳くらいになったらさくらたんmcの戦隊イベ連れて行けたらいいなぁ あと後楽園ゆうえんちのGロッソは絶対連れて行きたい！と、未来のこと考えると楽しくなってきました ディズニーとかもね！ 母になっても一生ヲタ心はつづきそう」と続け、「近々のこと想像するのが怖いけど 未来はワクワクしたい」と思いをつづった。

この投稿にフォロワーからは「2人とも可愛すぎる」「ヲタ活大事！」「無理なくゆっくりね」「やっぱり男の子には戦隊やライダーだよね」「しょこたん楽しそう」などの声が寄せられている。