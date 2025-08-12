ガバッと穿くだけ！【大人のハニーズ】40・50代のキレイ見え！「上品スカート」

さっとコーデを決めたい忙しい日は、一枚でサマになるアイテムが頼りになります。そこで今回は、40・50代におすすめしたい、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、上品なスカートをピックアップ。サッと穿くだけできれいめコーデに導いてくれる優秀アイテムをレポートします。

プリーツ × 花柄デザインはコーデの主役にぴったり

【GLACIER lusso】「花柄プリーツスカート」\2,980（税込・セール価格）

端正な印象を与えるプリーツが、きれいな縦のラインを演出するスカート。存在感のあるやや大きめの花柄は甘さ控えめな色味で、大人女性の主役アイテムとして活躍しそう。ウエストはバックのみゴム仕様で、フロント部分はすっきりきれいに見えやすい設計。Tシャツなどカジュアルアイテムを合わせても品よく決まりそうです。

トレンドのバルーンシルエットが魅力

【GLACIER lusso】「バルーンスカート」\2,980（税込・セール価格）

ふっくらとした裾のシルエットが魅力のバルーンスカートは、穿くだけでトレンド感を演出。ロング丈で広がりすぎないデザインは上品さもキープしやすいので、大人女性の着こなしにもおすすめです。いつものスカートコーデのマンネリ脱却にも一役買ってくれそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M