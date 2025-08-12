TikTokアカウント「ゆってぃキョーレツ」に投稿されたのは、子猫に蹴られても反撃をせず、我慢しているお兄ちゃん猫の様子です。「お兄ちゃん偉すぎ！！」「子猫だから我慢してたの、偉いし可愛い」「すさまじい器のデカさだね」などのコメントが寄せられ、24万回以上再生されています。

【動画：子猫の『顔面連続キック』に……】

子猫のケリケリが炸裂

TikTokアカウント「ゆってぃキョーレツ」に投稿されたのは、遊びに夢中な子猫がお兄ちゃん猫に向かって連続キックを繰り出す様子です。

しかし、そのキックの標的になったのは…なんとお兄ちゃん猫の顔！

一般的には嫌がって逃げたり、威嚇したりする猫も多いですが、お兄ちゃん猫は顔にキックされてもまったく反撃せずに子猫の遊び相手になってあげていたのだとか。

ひとしきりじゃれついたあと、子猫は満足した様子でその場を離れていったそうです。

実は我慢してた…？

キックが止み、子猫がその場を離れたタイミングで、お兄ちゃん猫からは鼻息をフーッと吐く音が…。お兄ちゃん猫、実は子猫の連続ケリケリを我慢していたようです。

蹴られても文句は言わないお兄ちゃん猫ですが、元気いっぱいな子猫と遊ぶのもなかなか大変なようですね。お兄ちゃん猫の心の広さに拍手を送りたくなる投稿となっていました。

仲良しな2匹

現在ではすっかり仲良しに見える2匹ですが、出会った当初から親密だったわけではないといいます。

最初は突然現れた子猫の存在に戸惑い、少し距離を取るようなそぶりを見せていたそう。それから、少しずつ仲良くなり、こんなにも子猫に優しいお兄ちゃんになったそうです。

ときには、お兄ちゃん猫の方から子猫に軽く蹴りを返すような場面もあるそうで、仲良しな2匹から今後も目が離せませんね！

最初にご紹介した投稿は24万回以上再生され「お兄ちゃん偉すぎ！！」「遊んであげてんだなぁ…心が広い」「すさまじい器のデカさだね」等のコメントが多数寄せられ、キックされても怒らないお兄ちゃん猫が偉すぎるとの声が多数寄せられていました。

また「あいつ...みたいな顔しててまじでかわいいw」などのコメントも寄せられ、子猫が去った後のお兄ちゃん猫の表情にも注目が集まっています。

TikTokアカウント「ゆってぃキョーレツ」では、今回ご紹介したお兄ちゃん猫と子猫が仲良くなるまでの様子も投稿されています。

