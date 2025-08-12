Travis Japan川島如恵留、舞台初単独主演「この幸運を手放さないように精進したい」
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、11月14日〜12月2日に東京グローブ座にて上演される舞台『すべての幸運を手にした男』で初単独主演を務めることが決定した。
【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan
『すべての幸運を手にした男（The Man Who Had All the Luck）』は、世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークにて世界初演、以降何度も上演されているアーサー・ミラー初期の名作として名高い戯曲。
本作の主人公デイヴィッド・ビーブスの人生には次々と思いがけない幸運が訪れる。まるで「幸運そのもの」のような存在でどんな困難にも打ち勝ち、失敗することがないかのように思えるデイヴィッドが、その幸運が続くうちにそのことに対して不安を感じ始めていく。運命と人間の意志はどのように相互作用するのか。構成や登場人物の成長に寓話のような構造を取り入れながら、ミラーらしい普遍的な人間ドラマが描かれる。
演出は、『死と乙女』（アリエル・ドーフマン）の世界初演でローレンス・オリヴィエ賞最優秀作品賞を受賞、イギリスの名だたる劇場で長きに渡り活躍を続けるリンゼイ・ポズナー氏。ドミニク・ウエスト主演『橋からの眺め（AView from the Bridge）』をはじめ、数々の名優たちを演出しています。日本での演出は、『十二人の怒れる男』、『みんな我が子』に続き3作目となる。戯曲を丁寧に分析し、登場人物やシーンをしっかりと立ち上げていくポズナーは俳優たちからの信頼も厚く、イギリス演劇界の第一線で活躍する名匠。
主人公のデイヴィッド・ビーブスを演じるのは、Travis Japanのメンバーで、高いダンススキルと知性を併せ持ち、音楽活動のみならず多方面で活躍する川島。本作で本格的なストレートプレイに初挑戦となる。
■コメント全文
▼デイヴィッド・ビーブス役：川島如恵留
お話をいただいたとき、まさに幸運を手にしたなと感じました。うれしさと一緒に、この幸運を手放さないように精進したいと強く思いました。
初めての単独主演舞台となり緊張もしていますが、共演者の皆様と一丸となって、みんなが作品の主人公だと思ってみんなで盛り上げていきたいです。Travis Japanらしく「チームみんなが座長」を目指して行きたいなと思います。
舞台上からお芝居だけで作品を届け、お客様の心を揺さぶるという事は、僕にとって初めての挑戦となります。
メンバーにも「舞台が映える！」と言ってもらえるように、ひと回りもふた回りも違った厚みを出してTravis Japanにも還元していきたいです。
劇場で皆様のお顔を眺められる時間を楽しみにしていますし、この作品を通して役者として成長した川島如恵留をお楽しみいただけるとうれしいです。同じ空間で同じ時間を過ごしたいなと思っています。ぜひ皆さんもチケットを「掴んで」いただいて、劇場にお越しいただけたらうれしいなと思っています！ぜひ観にきてください！
▼演出：リンゼイ・ポズナー
東京で演出を手がけるのは今回で3回目となりますが、本当に楽しみにしています。日本の観客の皆さんが、アーサー・ミラーの作品に深い関心を持っていらっしゃると思いますので、なおさら楽しみでなりません。
『すべての幸運を手にした男（The Man Who Had All the Luck）』はミラーの初期の作品ですが、家族関係の力学や登場人物たちが直面する道徳的な葛藤の描き方には、ミラーという劇作家の成熟した名作群の芽生えをすでに感じることができます。
そして他のすべての作品と同様に、ミラーは個人的な問題だけでなく、社会全体や政治の在り方にも目を向けています。
すでに素晴らしい才能の持ち主である如恵留さんともお会いして、この作品に取り組み始めることができたのも幸運でした。初対面からすぐに意気投合できたことからも、このコラボレーションが実り多く、楽しいものになることは間違いないと感じています。
日本の演劇ファンの皆さんにとって、『すべての幸運を手にした男』が、とてもスリリングで引き込まれるような舞台体験となり、ご自身の人生とも深く重なるものを感じていただけるのではないかと期待しています。
【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan
『すべての幸運を手にした男（The Man Who Had All the Luck）』は、世界を代表する劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年ニューヨークにて世界初演、以降何度も上演されているアーサー・ミラー初期の名作として名高い戯曲。
演出は、『死と乙女』（アリエル・ドーフマン）の世界初演でローレンス・オリヴィエ賞最優秀作品賞を受賞、イギリスの名だたる劇場で長きに渡り活躍を続けるリンゼイ・ポズナー氏。ドミニク・ウエスト主演『橋からの眺め（AView from the Bridge）』をはじめ、数々の名優たちを演出しています。日本での演出は、『十二人の怒れる男』、『みんな我が子』に続き3作目となる。戯曲を丁寧に分析し、登場人物やシーンをしっかりと立ち上げていくポズナーは俳優たちからの信頼も厚く、イギリス演劇界の第一線で活躍する名匠。
主人公のデイヴィッド・ビーブスを演じるのは、Travis Japanのメンバーで、高いダンススキルと知性を併せ持ち、音楽活動のみならず多方面で活躍する川島。本作で本格的なストレートプレイに初挑戦となる。
■コメント全文
▼デイヴィッド・ビーブス役：川島如恵留
お話をいただいたとき、まさに幸運を手にしたなと感じました。うれしさと一緒に、この幸運を手放さないように精進したいと強く思いました。
初めての単独主演舞台となり緊張もしていますが、共演者の皆様と一丸となって、みんなが作品の主人公だと思ってみんなで盛り上げていきたいです。Travis Japanらしく「チームみんなが座長」を目指して行きたいなと思います。
舞台上からお芝居だけで作品を届け、お客様の心を揺さぶるという事は、僕にとって初めての挑戦となります。
メンバーにも「舞台が映える！」と言ってもらえるように、ひと回りもふた回りも違った厚みを出してTravis Japanにも還元していきたいです。
劇場で皆様のお顔を眺められる時間を楽しみにしていますし、この作品を通して役者として成長した川島如恵留をお楽しみいただけるとうれしいです。同じ空間で同じ時間を過ごしたいなと思っています。ぜひ皆さんもチケットを「掴んで」いただいて、劇場にお越しいただけたらうれしいなと思っています！ぜひ観にきてください！
▼演出：リンゼイ・ポズナー
東京で演出を手がけるのは今回で3回目となりますが、本当に楽しみにしています。日本の観客の皆さんが、アーサー・ミラーの作品に深い関心を持っていらっしゃると思いますので、なおさら楽しみでなりません。
『すべての幸運を手にした男（The Man Who Had All the Luck）』はミラーの初期の作品ですが、家族関係の力学や登場人物たちが直面する道徳的な葛藤の描き方には、ミラーという劇作家の成熟した名作群の芽生えをすでに感じることができます。
そして他のすべての作品と同様に、ミラーは個人的な問題だけでなく、社会全体や政治の在り方にも目を向けています。
すでに素晴らしい才能の持ち主である如恵留さんともお会いして、この作品に取り組み始めることができたのも幸運でした。初対面からすぐに意気投合できたことからも、このコラボレーションが実り多く、楽しいものになることは間違いないと感じています。
日本の演劇ファンの皆さんにとって、『すべての幸運を手にした男』が、とてもスリリングで引き込まれるような舞台体験となり、ご自身の人生とも深く重なるものを感じていただけるのではないかと期待しています。