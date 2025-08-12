『ストロボ・エッジ』実写ドラマ化で『別冊マーガレット』原作・咲坂伊緒氏、福本莉子＆高橋恭平のコメント掲載
俳優の福本莉子、なにわ男子の高橋恭平によって実写ドラマ化される『ストロボ・エッジ』（今秋WOWOWにて配信）。12日発売の『別冊マーガレット』9月号（集英社）は今作が連載されていたことから、原作の咲坂伊緒氏のコメントに加え、主人公の木下仁菜子役をつとめる福本、一ノ瀬蓮役をつとめる高橋のキャストコメントも掲載している。
【動画】高橋恭平＆福本莉子で『ストロボ・エッジ』実写ドラマ化
咲坂「2023年のドラマ『アオハライド』もみずみずしく透明感にあふれた映像がきれいでとてもうれしかったのですが、『ストロボ・エッジ』もドラマにしていただけるとは幸せものだなと思います。ドラマを楽しんで、そして原作を読み返したり、読み始めてくださったらさらにうれしいです」と呼びかけている。
このほか春田なな氏が原作、四元シマコ氏が作画を担当した、初のコラボ読みきり『君は知らないI love you』を掲載。春田氏は同誌初掲載。48ページにわたる読みきりとともに、スペシャルタッグ結成の秘密が明らかになる2人の対談記事も掲載している。
また2025年9月5日から15日の期間で、有楽町マルイ8階イベントスペースにて、連載中で大人気作品『君を忘れる恋がしたい』（結木悠・著）のPOP UPショップが初開催へ。「ライブグッズ風Tシャツ」「デジタル原稿プリント」など商品ラインナップを今号に掲載。税込3000円以上購入で、イラストカード6種のうちランダムで1枚をプレゼントする。
