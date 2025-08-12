佐久間大介プロデュース「湘南乃ビリッ！」今年も「LOVE IT! ROCK 」参戦 “弟”小森隼が新加入「持っている素質ある」
12日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2025」の出演アーティストが発表された。
【写真たくさん】豪華メンバーで大盛況！昨年の『LOVE IT! ROCK』の模様
この日は、おだみょんに続くラヴィットアーティストとして、佐久間大介プロデュースの「湘南乃ビリッ！」の参戦が決定。OGI（赤荻歩）、KYON（きょん）、INA（稲田直樹）は昨年に引き続いての参戦となったが、プロデューサーの佐久間は「申し訳ない。今回はオレは出られない。Snow Manでタイに行っています。出られないのは悔しいですけど、3人にはオレの思いを託せるのは、HAYATOしかいない」と、小森隼が新たに参戦すると伝えた。
HAYATOは「佐久間さんの弟として、バシッと決めたい。持っている素質はある」と自信をみなぎらせるコメント。今回は、湘南乃風「睡蓮花」をパフォーマンスするが、佐久間は「代々木体育館の天井が吹き飛びます。（できなかったら）ビリビリイスでもなんでもやっちゃってください」と呼びかけていた。
さらに、スペシャルアーティストとしてサンボマスターの3年連続参戦が決定した。
■『LOVE IT! ROCK 2025』出演者
MC：川島明（麒麟）・田村真子（TBSアナウンサー）
※50音順
月曜メンバー：なすなかにし／馬場裕之（ロバート）／ぼる塾／本並健治／丸山桂里奈
火曜メンバー：アインシュタイン／ビビる大木／モグライダー／若槻千夏
水曜メンバー：アルコ＆ピース／柴田英嗣（アンタッチャブル）／見取り図／矢田亜希子／ロングコートダディ
木曜メンバー：石田明（NON STYLE）／ギャル曽根／男性ブランコ／ニューヨーク／横田真悠／令和ロマン
金曜メンバー：太田博久（ジャングルポケット）／くっきー！（野性爆弾）／近藤千尋／東京ホテイソン／宮下草薙
ゲスト：青木マッチョ（かけおち）／岩崎大昇（KEY TO LIT）（※崎＝たつさき）／おいでやす小田／かが屋／コットン／小森隼（GENERATIONS）／佐野晶哉（Aぇ! group）／さらば青春の光／三拍子／サンボマスター／すゑひろがりず／タイムマシーン3号／超ときめき▼（ハート）宣伝部／鶴崎修功／マヂカルラブリー／マユリカ／山添寛（相席スタート）／RAG FAIR
アナウンサー：赤荻歩／熊崎風斗／南後杏子／南波雅俊
■出演アーティスト
おだみょん、湘南乃ビリッ！、サンボマスター
