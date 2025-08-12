◆テニス ▽シンシナティ・オープン（１１日、米オハイオ州シンシナティ）

女子シングルス３回戦が行われ、世界ランキング９４位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）は、今年の全豪優勝で同６位のマディソン・キーズ（米国）に４−６、０−６のストレート負けを喫した。伊藤は２回戦で、２０２１年全仏準Ｖで、同３３位、ロシア出身のアナスタシア・パブリュチェンコワを下していた。伊藤の次戦は、１８日から始まる４大大会の全米予選だ。本戦出場予定選手から欠場者が出ると、予選から本戦に繰り上がる可能性がある。

４大大会に次ぐレベルのＷＴＡ１０００大会を、カナダ・モントリオール、米シンシナティと、連続で予選から勝ち上がり、上位との対戦で、伊藤は、ややお疲れモードだったかもしれない。自身が「全くない」という体力が底をつき、この日は、動きが鈍かった。

あり地獄のように、緩急と球種の変化で、伊藤ワールドに引き込み、ミスを誘うテニスが、自ら先にミスをしては成り立たない。決定打は６本と相手の３分の１、凡ミスも２本多い２２本では、さすがに、わなにはめようもなかった。第１セットの４−５から７ゲーム連取され力尽きた。

しかし、ＷＴＡ１０００レベルの２大会で、世界ランキングのポイントを上積みし、１８日に発表される最新世界ランキングでは８２位前後に上昇予定。内島萌夏（安藤証券）を抜き、大坂なおみ（フリー）に次いで日本ＮＯ２に躍進する。