好き＆行ってみたい「千葉県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「養老渓谷」、1位は？【2025年調査】
自然豊かな里山や渓谷が広がる千葉県には、森林浴を満喫できるスポットがたくさんあります。清流のせせらぎや野鳥の声に耳を傾けながら、心も体もリフレッシュできる場所が多いのも特徴です。
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然豊かで静かにリフレッシュできるから」（30代女性／東京都）、「清流と緑が美しく、静かで落ち着いた雰囲気に惹かれました」（30代女性／東京都）、「養老渓谷の川沿いは夏でも涼しいのでよく行きます」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「ロープウェイが楽しめるから」（20代女性／東京都）、「崖の上から見下ろす海の景色って、非日常感があってワクワクしそうだから」（30代女性／神奈川県）、「以前、友人が行ってとても景色が良かったと話していたので、気になっています」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：養老渓谷／55票千葉県市原市から大多喜町にかけて続く養老渓谷は、房総半島でも屈指の紅葉名所として知られています。秋になると渓谷沿いが赤や黄色に染まり、鮮やかな景色が広がります。整備された遊歩道を歩けば、滝や清流を間近に感じられ、近くには温泉地も点在。森林浴と温泉、どちらも楽しめる贅沢なスポットです。
回答者からは「自然豊かで静かにリフレッシュできるから」（30代女性／東京都）、「清流と緑が美しく、静かで落ち着いた雰囲気に惹かれました」（30代女性／東京都）、「養老渓谷の川沿いは夏でも涼しいのでよく行きます」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：鋸山（鋸山ロープウェー山頂エリア含む）／70票千葉県南房総市にある鋸山は、切り立った岩肌が迫りくるような景観と、その先に広がる絶景で知られています。山頂からは東京湾や、天気がよければ富士山まで見渡すことも可能。ロープウェーを使えば楽に上がれる一方、歩いて登れば道中の景色も楽しめます。「地獄のぞき」や日本寺の大仏など見どころも多く、自然と歴史の両方を堪能できる山です。
回答者からは「ロープウェイが楽しめるから」（20代女性／東京都）、「崖の上から見下ろす海の景色って、非日常感があってワクワクしそうだから」（30代女性／神奈川県）、「以前、友人が行ってとても景色が良かったと話していたので、気になっています」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)