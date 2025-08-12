おしゃれなキャンプ気分♪ヒルトン東京の肉アフタヌーンティー

秋の味覚を堪能する、新感覚のアフタヌーンティーがヒルトン東京に登場♡行楽の秋にぴったりな『キャンプファイヤーお肉アフタヌーン』は、スモーキーな香り漂うキャンプ風の演出で、テント型スタンドに並ぶ前菜＆スイーツと、グリルから届くアツアツの肉料理が楽しめる贅沢プラン。木の温もりと炎のぬくもりに包まれて、心まで満たされるようなひとときをお届けします。

薪の香りに癒される♡秋のごちそうプレート

価格:お1人様 5,800円(税込)（土・日・祝日 6,300円(税込)）

注目は、「メトロポリタングリル」特製の肉料理が主役のプレート。

キャンディのような見た目がキュートな「チキンとベーコンのBBQロリポップ」は、ジューシーな鶏もも肉にスパイスを効かせ、桜の薪でスモーク。

香ばしさと旨みが口いっぱいに広がります。

他にも、鴨胸肉を香ばしく焼き上げた「鴨肉のグリル 長ネギのブレゼ」や、チーズたっぷりの「ビーフマカロニ＆チーズ」など、肉好き女子も大満足のラインアップです。

あんバタ屋がエキュート品川に期間限定出店♡人気スイーツ集結

見た目も楽しい♡秋香る前菜とデザートたち

木製のテント型スタンドには、秋の香りをぎゅっと閉じ込めた前菜＆スイーツがずらり。

「ゴマとカボチャのもなかベーコンジャム」や「さつまいもみたらし団子」、「サーモンとりんごのディルビーツコーン」など、和洋のエッセンスが交差する独創的なひと皿たち。

デザートも、燻製りんごジャムや沖縄パインを使ったプチガトーなど個性豊かで、見た目も味も楽しいキャンプ気分が盛り上がります♪

フォトジェニックで贅沢♡大人の秋のティータイムに

選べるドリンクには、TWGの紅茶はもちろん、別料金でオリジナルのアップルスパイスラテやノンアルコールカクテル「バーニングサンライズ」も。

甘いものが苦手な方にも嬉しい“肉推し”のティープランだから、女子会や遅めのランチ、デート利用にもぴったり。

秋の贅沢なひとときを過ごしたいなら、このユニークなアフタヌーンティーで決まりです♡

秋の心を満たすお肉アフタヌーンへ♡

五感を刺激するスモーキーな香り、シェフの技が光る肉料理、スタイリッシュに盛られた秋色スイーツ…。

『キャンプファイヤーお肉アフタヌーン』は、アフタヌーンティーの常識を軽やかに覆す、まさに“食べるキャンプ体験”。

ヒルトン東京で、秋の気分をおしゃれに味わう2時間を過ごしてみてはいかが？

心ときめくひとときが、きっと待っています♡