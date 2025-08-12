J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È19ºÐFWÁ°ÅÄ°ìæÆ¤¬J2ÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡ÖÀäÂÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×¡¡£¶·î¤ËÊ¡²¬¤¬ÉÙ»³¤«¤é¥¨¡¼¥¹³ÍÆÀ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï12Æü¡¢FWÁ°ÅÄ°ìæÆ¡Ê19¡Ë¤¬J2ÉÙ»³¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑU¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ËºßÀÒÃæ¤Î2023Ç¯¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤ÇÅö»þ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°ÀïºÇÇ¯¾¯½Ð¾ì¡Ê16ºÐ9¥«·î10Æü¡Ë¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤ÏÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î21Æü¤ÏYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×ÉÙ»³Àï¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢PK¤Ç¥×¥í½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢Æ±24Æü¤ÎCÂçºåÀï¤ÇJ1¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¤Ç¡¢1ÆÀÅÀ¡£Á°ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬¤º¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡Ê¡²¬¤ÏÉÙ»³¤«¤éº£Ç¯£¶·î¤Ë±°°æÀ»À¸¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£ÉÙ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£Æ£×¤Ë£±£¹ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£