歴史ファンタジーコミック『それでも地球は回る』第1巻、主要電子書籍サイトで配信
PICK UP PRESSは、デジタルコミック『それでも地球は回る 1』(著：アザミン)を主要電子書籍サイトにて配信開始した。
■『それでも地球は回る 1』
著者名：アザミン
価格：330円(本体価格：300円)
配信書店：kindle / コミックシーモア / ピッコマ / LINEマンガ / ebookjapan
【作品紹介】
理論と実験で、世界をひっくり返せ。
地動説を支持し、異端として火刑に処された男・ブルーノ。
だが彼の思念は、時を超えて若きガリレオの前に現れる──。
幻覚か、啓示か。
理論を操るブルーノと、観測に挑むガリレオ。
中世の「常識」を打ち破るべく、二人の知が交錯する！
科学は罪か、信仰か、それとも真理か--。
地動説の闘いを描く、緊迫の歴史科学ドラマが配信開始！
■『それでも地球は回る 1』
著者名：アザミン
価格：330円(本体価格：300円)
配信書店：kindle / コミックシーモア / ピッコマ / LINEマンガ / ebookjapan
【作品紹介】
理論と実験で、世界をひっくり返せ。
地動説を支持し、異端として火刑に処された男・ブルーノ。
だが彼の思念は、時を超えて若きガリレオの前に現れる──。
幻覚か、啓示か。
理論を操るブルーノと、観測に挑むガリレオ。
中世の「常識」を打ち破るべく、二人の知が交錯する！
科学は罪か、信仰か、それとも真理か--。
地動説の闘いを描く、緊迫の歴史科学ドラマが配信開始！