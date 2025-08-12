PICK UP PRESSは、デジタルコミック『それでも地球は回る 1』(著：アザミン)を主要電子書籍サイトにて配信開始した。



■『それでも地球は回る 1』

著者名：アザミン

価格：330円(本体価格：300円)

配信書店：kindle / コミックシーモア / ピッコマ / LINEマンガ / ebookjapan

【作品紹介】

理論と実験で、世界をひっくり返せ。

地動説を支持し、異端として火刑に処された男・ブルーノ。

だが彼の思念は、時を超えて若きガリレオの前に現れる──。

幻覚か、啓示か。

理論を操るブルーノと、観測に挑むガリレオ。

中世の「常識」を打ち破るべく、二人の知が交錯する！

科学は罪か、信仰か、それとも真理か--。

地動説の闘いを描く、緊迫の歴史科学ドラマが配信開始！