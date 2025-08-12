◆米大リーグ レッズ１―４フィリーズ（１１日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のレッズ戦に「２番・ＤＨ」に座り、３試合ぶりの４２号本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放して再びナ・リーグ単独トップに浮上した。

三飛、空振り三振、遊飛と外野へも打てなかったシュバーが目覚めたのは８回だった。逆転した直後の２死三塁。右腕サンティランのボール１からの高め直球を振り抜いた。打球は角度３９度と高く舞い上がり、右翼ポール際の最上段、飛距離４０４フィート（約１２３メートル）、チームにとっても勝利を決定づける会心の２ランとなった。

シュワバーは６月下旬のブレーブス戦からこれで１３カード連続本塁打とコンスタントに量産。後半戦１２本は両リーグ最多だ。３年ぶりの本塁打王目指して打ち続けている。打点も２位に４点差をつける９７打点で３年連続１００打点にあと「３」と２冠の可能性も濃厚だ。

なお、現在のペースでいけば５７本。フィリーズのチーム最多本塁打記録、２００６年ライアン・ハワードの５８本を抜けるのか注目される。