「やれ言うから、やるわ！」衝撃与え続けて来たダウンタウン・浜田雅功が初の個展
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）による初の個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」が、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催することが決定した。期間は10月19日から12月21日まで。
言わずと知れた、唯一無二の画力をもつ巨匠・浜田雅功。過去にテレビ番組やメディアで取り上げられるたびに大きな話題となった浜田のアートは、さまざまな芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。
お笑いのみならず、音楽、ファッション、俳優業など、これまでさまざまなジャンルでそのクリエイティブを発揮してきた浜田の「アート」の世界での大いなるチャレンジが、いよいよ始まる。
会場は、国内外の著名アーティストによる展覧会を開催してきた麻布台ヒルズ ギャラリー。展覧会のクリエイティブチームには浜田の才能を認める実績豊かなデザイナーやクリエイターが集結し、本格的な美術展を作り上げる。
初の個展について、浜田は「やれ言うから、やるわ！」とコメントしている。
言わずと知れた、唯一無二の画力をもつ巨匠・浜田雅功。過去にテレビ番組やメディアで取り上げられるたびに大きな話題となった浜田のアートは、さまざまな芸能関係者やアーティスト、視聴者に大きな衝撃を与え続けてきた。
会場は、国内外の著名アーティストによる展覧会を開催してきた麻布台ヒルズ ギャラリー。展覧会のクリエイティブチームには浜田の才能を認める実績豊かなデザイナーやクリエイターが集結し、本格的な美術展を作り上げる。
初の個展について、浜田は「やれ言うから、やるわ！」とコメントしている。