◇第107回全国高校野球選手権第7日 山梨学院―聖光学院（2025年8月12日 甲子園）

最速152キロを誇る山梨学院の1メートル92の大型右腕・菰田陽生投手（2年）が、山梨大会を通じて今夏初先発。6回まで最速は146キロながら無安打無失点と実力通りの投球を見せた。1点を先制してもらった直後の7回先頭にこの試合初安打を許し、無安打投球が途切れた。さらに同点打を浴び、6回1/3で80球を投げ、2安打1失点1奪三振で一塁守備に移った。

初回は先頭打者を味方の失策で出塁を許し、犠打で1死二塁の場面をつくられたが、3番・菊地政善（3年）、4番・竹内啓汰（3年）をいずれも遊ゴロに打ち取って先制点を与えなかった。

2回は3者凡退。3回は先頭に四球を与え、またも犠打で二塁へ進められて1死二塁をつくられたが、1番・細谷丈（3年）を三邪飛、2番・猪俣陽向（2年）を遊ゴロに打ち取った。

4回は1死走者なしから再び味方の失策で出塁を許したが、得点を許さず。5回はこの試合2度目の3者凡退に打ち取って5回まで無安打投球を続けた。

クーリングタイムを挟んだ6回は、1死走者なしから2番・猪俣が放った二遊間への鋭い当たりを遊撃・平野天斗（3年）が飛び込んで好捕。素早く一塁へ転送して菰田の無安打投球を継続させた。3番・菊地の遊ゴロも堅実にさばき、引き締まった試合を見せた。

その裏の攻撃では1死一塁から7番・菰田がエンドランで三塁へ転がした打球が相手の野選を誘い、無死一、二塁。続く8番・田村颯丈郎（3年）が三遊間を破り、均衡を破る先制打を放った。

7回先頭の4番・竹内にカウント1―2から144キロ直球を捉えられ、右前にこの試合初安打を許した。ベンチから伝令が出た直後の5番・石沢琉聖（3年）への初球はすっぽ抜けの大暴投となって二塁への進塁を許し、二ゴロで1死三塁。6番・鈴木来夢（3年）に左前へ同点打を許したところで降板となり、一塁守備へ移った。

同点に追いつかれた山梨学院は、7回に死球と犠打で1死二塁をつくると、4番・横山悠（3年）が中前打でつないで、一、三塁とすると、2死一、二塁から6番・萬場翔太（3年）が左前打を放ち、1点を勝ち越した。