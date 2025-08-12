ドル円理論価格 1ドル＝146.58円（前日比+0.35円）
割高ゾーン：147.61より上
現値：148.18
割安ゾーン：145.55より下
過去5営業日の理論価格
2025/08/11 146.23
2025/08/08 145.93
2025/08/07 146.41
2025/08/06 147.02
2025/08/05 147.71
（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
