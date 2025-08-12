»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡¦¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¤Ë¡Öµæ¶Ë¤Î»³Íü¥ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤¡×ÅÐ¾ì - 1Æü1ÁÈ¡¦Ê¿Æü¸ÂÄê¡¢´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×(»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô)¤Ï9·î1Æü¤è¤ê¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢»³Íü¸©¤Î´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¥×¥é¥ó¡Öµæ¶Ë¤Î»³Íü¥ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤¡×(1Ì¾165,000±ß¡Á)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ç³Ú¤·¤à´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎÅªÂÎ¸³¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»³Íü¸©¤Ï¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ÎÌÃ¾úÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Íµ¨¤ÎÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ÷ÅÚ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÉòÆº¤¬°é¤Ã¤¿¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç»³Íü¸©¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Á11·î30Æü¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê(½ü³°Æü¤¢¤ê)¤Ç¡¢ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾ 165,000±ß¡Á(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)¡£ÎÁ¶â¤Ë¤Ï½ÉÇñ¡¢Í¼¿©¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¡¢¿©¸å¼ò¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£1Æü1ÁÈ(1ÁÈ¤Ï1Ì¾¡Á2Ì¾)¸ÂÄê¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡û°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤È2¼ïÎà¤Î¥°¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ
µÒ¼¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ
¥Û¥Æ¥ëÅþÃå¸å¡¢µÒ¼¼¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥á¡¼¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î(»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô)¤Î¡Ö¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î ¥·¥ã¥ë¥É¥Í Party Party 2013¡×¤ò°Û¤Ê¤ë²¹ÅÙ¤È2¼ïÎà¤Î¥°¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£²¹ÅÙ¤òÌó6¡Á8ÅÙ¤ËÎä¤ä¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥°¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÈ¯Ë¢¤¬°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¼¡¤Ë12¡Á14ÅÙ¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¯¥É¥·¥ã¥ë¥É¥Í¥°¥é¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã®¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä¹á¤ê¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤è¤ê¥³¥¯¤¬Áý¤¹¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¸Å¤¯¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¿©»ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥°¥¸¥§¡¼¥ë¡×(¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¤Æ¾Æ¤¤¤¿ÎÁÍý)¤È¶¦¤Ë¡¢²¹ÅÙ¤ä¥°¥é¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡û»³Íü¸©¤Î´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼
º¸:¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼/±¦:¡ÖÌîºÚ¤Î¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥á¥ó¥È(À¹¤ê¹ç¤ï¤»)¡×¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ç¤Ï¡¢¿âÄ¾¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»³Íü¸©¤Î´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£µ¡»³ÍÎ¼ò¹©¶È(»³Íü¸©¹Ã½£»Ô)¤Î¡Ö¥¥¶¥ó¥ï¥¤¥óÇò2001¡×¡¢¡Ö¥¥¶¥ó¥ï¥¤¥óÇò2012¡×¡¢¡Ö¥¥¶¥ó¥ï¥¤¥óÇò2023¡×¤ò¡¢¡ÖÌîºÚ¤Î¥¢¥½¥ë¥Æ¥£¥á¥ó¥È¡×¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÇÍÑ°Õ¡£1¤Ä¤ÎÎÁÍý¤Ç3¤Ä¤ÎÇ¯Âå¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÉòÆºÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹Ã½£¡×¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤è¤ë½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤ò¡¢ÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏºÏÇÝ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èª¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ï¥é ¥¢¥¯¥¢ 2012¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥Ï¥é ¥¢¥¯¥¢ 2014¡×(BEAU PAYSAGE/»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô)¤âÍÑ°Õ¡£Æ±¤¸ÉòÆº¤Ç¤âÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¸ý¡¢¿É¸ý¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Âå¤Ë¤è¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ûµÒ¼¼¤Ç¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Õ
º¸:µÒ¼¼¤Ç´®Ç½¤¹¤ë¥Ç¥£¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Õ/±¦:µÒ¼¼¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡×ÂÚºß¥¤¥á¡¼¥¸
µÒ¼¼¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à¥Ç¥£¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Õ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¹»³Íü¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼(»³Íü¸©Å«¿á»Ô)¤Î¡Ö¥ô¥£¥Ë¥ç¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥ë¥¹1971¡×¤òÍÑ°Õ¡£á±(¤«¤á)¤ÇÀÅ¤«¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢»þ¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤ë¿¼¤¤¥³¥¯¤ÈÊ£»¨¤Ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤È¶¦¤Ë¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ûµÒ¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ï¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¥Ö¥é¥ó¥Á
µÒ¼¼¤Ç³Ú¤·¤à¥Ö¥é¥ó¥Á
ÍâÄ«¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎµÒ¼¼¸ÂÄê¤Î¥É¥á¡¼¥Ì ¥ß¥¨¡¦¥¤¥±¥Î¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆÚÆù¤È¹â¸¶ÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÁBOX¡×¤òÍÑ°Õ¡£Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥ÕÆÃÀ½4¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¤ò¸áÁ°Ãæ¤«¤é´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
