ＡＩメカテック<6227.T>はカイ気配。前週末８日取引終了後、２６年６月期連結業績予想について売上高を前期比１９．１％増の２５０億１０００万円、営業利益を同１９．７％増の２５億９００万円と発表。連続で過去最高を更新する見通しを示した。配当予想も前期比５円増の５０円としており、好感した買いが膨らんでいる。



ＡＩ用先端半導体の需要拡大や次世代先端半導体パッケージ向け投資意欲の高まりに伴う積極的な設備投資が追い風となる見込み。同時に発表した２５年６月期決算は売上高が前の期比３６．２％増の２１０億５００万円、営業利益が同８．０倍の２０億９５００万円だった。



あわせて２８年６月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。グローバルニッチトップのポジションを確立し、最終年度に売上高３００億円、営業利益３８億円を目指す。更に大手半導体メーカーから大口受注を獲得したことを明らかにした。



出所：MINKABU PRESS