東洋建が急反発、大成建によるＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き◇

東洋建設<1890.T>が３日ぶりに急反発した。前週末８日の取引終了後、同社に対して大成建設<1801.T>が完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株１７５０円。東洋建の株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定数の下限は３３０３万５７００株（所有割合３５．０２％）で、上限は設定しない。買付期間は８月１２日から９月２４日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、東洋建は上場廃止となる見通し。東洋建はＴＯＢに対し賛同の意見を表明した。大成建は海洋土木の東洋建を完全子会社とすることで、調達面でのスケールメリットを発揮するとともに施工体制の拡充などを図る構え。東京証券取引所は８日付で東洋建を監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS