シャープは大幅５日続伸、２６年３月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正

シャープ<6753.T>は大幅高で５日続伸している。８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８５００億円から１兆８７００億円（前期比１３．４％減）へ、営業利益を２００億円から３００億円（同９．７％増）へ、最終利益を１００億円から３２０億円（同１１．３％減）へ上方修正し、営業減益予想から増益予想としたことが好感されている。



第１四半期（４～６月）において、ＰＣ事業で官公庁・自治体向けが大幅に伸長したほか、ＬＣＭ（ライフサイクルマネジメント）機能の提案などが奏功して大企業向けも増収となるなど計画を上振れたことが要因。また、為替差益や持ち分法による投資利益なども織り込んだ。



同時に発表した第１四半期決算は、売上高４７２４億９０００万円（前年同期比１１．２％減）、営業利益１５３億２００万円（前年同期５８億１０００万円の赤字）、最終利益２７２億３９００万円（同１２億８５００万円の赤字）だった。ＰＣ事業の好調のほか、ディスプレイデバイス事業で米国関税の駆け込み需要のあった車載向けやパソコン・タブレット向けが伸長したことなどが寄与した。



出所：MINKABU PRESS