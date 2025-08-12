木村工機は大幅続伸、第１四半期営業益２１％増で受注残高２４％増 木村工機は大幅続伸、第１四半期営業益２１％増で受注残高２４％増

木村工機<6231.T>は大幅に４日続伸し、上場来高値を更新した。同社は８日取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比２０．５％増の９億８８００万円となり、通期計画に対する進捗率は２６．１％となった。また、第１四半期末時点の受注残高が同２４．４％増の７０億５０００万円となっていることも好材料視されているようだ。



売上高は同５．１％増の３９億１００万円で着地。産業分野では職場環境改善、製品品質管理などを目的とした高性能タイプ空調機の売り上げが増加したほか、保健分野では公共施設へ大空間向け空調機の販売が堅調に推移した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS