Ｊエレベータが続落、第１四半期営業利益３０％増も材料出尽くし感

ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>が続落している。８日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、売上高１３４億３３００万円（前年同期比１６．４％増）、営業利益２５億５００万円（同３０．２％増）、純利益１６億８００万円（同２８．０％増）と大幅増益だったものの、目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



国内保守契約台数が前期末比４５５０台純増の１１万８０７０台と順調に増加したことで、保守・保全業務売上高が前年同期比で２ケタ増となった。一方のリニューアル業務も、事業拡大に備えた営業体制の強化や部品供給停止物件の提案強化などで２割以上の増収となっており、両事業とも順調な滑り出しとなった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、保守的な想定を前提に見積もったとする売上高５５０億円（前期比１１．４％増）、営業利益１００億円（同１５．９％増）、純利益６０億円（同８．５％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げ株式の流動性を高めることで、投資家により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることが目的という。



出所：MINKABU PRESS