森美術館が、アーティスト 森万里子の展覧会を開催する。2002年に東京都現代美術館で開催された「森万里子 ピュアランド」展以来、国内では24年ぶりの美術館での個展となる。会期は2026年10月31日から2027年3月28日まで。

森美術館は、「人間とは何か、感情とは何か、我々はどこから来て、どこへ向かうのか」という根源的な問いを2026年度の企画展を通して改めて考えるとしており、2026年4月からはスーパーリアルな人形の彫刻で世界的に知られるアーティスト ロン・ミュエク（Ron Mueck）の個展を、10月からは1990年代にSFや日本の大衆文化の世界観を自ら演じたパフォーマンスや写真作品で注目された森万里子の個展を開催する。今回は30年以上にわたる森万里子のキャリアの中から、インタラクティブなインスタレーションや彫刻、ビデオ、写真、ドローイング、パフォーマンスなど約80点の作品を展示。また、作品資料やアーカイヴも初公開する。

■森万里子展

会場：森美術館

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

会期：2026年10月31日（土）〜2027年3月28日（日）

営業時間：10:00〜22:00