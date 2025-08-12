ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は289億円と活況 ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は289億円と活況

12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比13.9％増の732億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.0％増の610億円となっている。



個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 <1493> など98銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など15銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が4.41％高と大幅な上昇。



日経平均株価が656円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金289億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金184億9700万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が71億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が70億2800万円、上場インデックスファンド２２５ <1330> が37億9500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が35億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億4600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

