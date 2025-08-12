決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … トヨコー、ブルーイノベ、インタートレ (8月8日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 ｋｕｂｅｌｌ <4448>
25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終損益は1400万円の赤字(前年同期は2400万円の黒字)に転落した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4418> ＪＤＳＣ 東Ｇ -17.34 8/ 8 本決算 24.05
<341A> トヨコー 東Ｇ -17.10 8/ 8 1Q －
<2813> 和弘食品 東Ｓ -16.96 8/ 8 1Q -38.71
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ -14.68 8/ 8 上期 725.00
<5381> Ｍｉｐｏｘ 東Ｓ -14.68 8/ 8 1Q -95.03
<4783> ＮＣＤ 東Ｓ -14.50 8/ 8 1Q -25.59
<6137> 小池工 東Ｓ -14.20 8/ 8 1Q -47.24
<5699> イボキン 東Ｓ -13.52 8/ 8 上期 -56.18
<7079> ＷＤＢココ 東Ｇ -13.25 8/ 8 1Q -32.28
<4970> 東洋合成 東Ｓ -13.19 8/ 8 1Q -79.42
<6666> リバーエレク 東Ｓ -12.50 8/ 8 1Q 赤転
<3773> ＡＭＩ 東Ｇ -12.40 8/ 8 1Q -27.33
<6444> サンデン 東Ｓ -11.83 8/ 8 上期 赤転
<6405> 鈴茂器工 東Ｓ -11.65 8/ 8 1Q -96.44
<6239> ナガオカ 東Ｓ -10.97 8/ 8 本決算 12.66
<6662> ユビテック 東Ｓ -10.91 8/ 8 本決算 －
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 東Ｓ -10.71 8/ 8 1Q 赤転
<6863> ニレコ 東Ｓ -10.55 8/ 8 1Q -50.42
<151A> ダイブ 東Ｇ -10.16 8/ 8 本決算 3.64
<7849> スターツ出版 東Ｓ -9.11 8/ 8 上期 -33.86
<8107> キムラタン 東Ｓ -8.93 8/ 8 1Q 赤拡
<6837> 京写 東Ｓ -8.85 8/ 8 1Q -42.68
<7946> 光陽社 東Ｓ -8.57 8/ 8 1Q 赤転
<4350> メディシス 東Ｓ -8.40 8/ 8 1Q -13.68
<2193> クックパッド 東Ｓ -8.37 8/ 8 上期 -91.03
<4420> イーソル 東Ｓ -8.28 8/ 8 上期 -71.45
<352A> ロイブ 東Ｇ -8.01 8/ 8 1Q －
<6378> 木村化 東Ｓ -7.95 8/ 8 1Q -79.30
<7135> Ｊクラフト 東Ｓ -7.87 8/ 8 本決算 6450.00
<3917> アイリッジ 東Ｇ -7.54 8/ 8 1Q 赤拡
<5071> ヴィス 東Ｓ -7.53 8/ 8 1Q -41.73
<3020> アプライド 東Ｓ -7.47 8/ 8 1Q 20.34
<8508> Ｊトラスト 東Ｓ -7.40 8/ 8 上期 -6.61
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 東Ｓ -6.90 8/ 8 1Q -53.39
<2763> エフティ 東Ｓ -6.68 8/ 8 1Q -2.25
<3747> インタートレ 東Ｓ -6.68 8/ 8 3Q 赤拡
<9360> 鈴与シンワ 東Ｓ -6.65 8/ 8 1Q -13.10
<1828> 田辺工業 東Ｓ -6.41 8/ 8 1Q -7.10
<4777> ガーラ 東Ｓ -6.28 8/ 8 上期 赤拡
<5036> ＪＢＳ 東Ｓ -6.21 8/ 8 3Q 67.68
<7067> ブランドＴ 東Ｇ -6.05 8/ 8 1Q 赤転
<1435> ロボホーム 東Ｓ -5.99 8/ 8 上期 -63.21
<6554> エスユーエス 東Ｇ -5.98 8/ 8 3Q 67.27
<4492> ゼネテック 東Ｓ -5.80 8/ 8 1Q -74.50
<5597> ブルーイノベ 東Ｇ -5.68 8/ 8 上期 赤縮
<1921> 巴 東Ｓ -5.54 8/ 8 1Q -10.25
<5216> 倉元 東Ｓ -5.53 8/ 8 上期 赤転
<9423> フォーバルＲ 東Ｓ -5.45 8/ 8 1Q 赤転
<1822> 大豊建 東Ｓ -5.44 8/ 8 1Q 黒転
<6549> ＤＭソリュ 東Ｓ -5.42 8/ 8 1Q -32.48
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース