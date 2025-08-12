―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　ｋｕｂｅｌｌ <4448>
　25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終損益は1400万円の赤字(前年同期は2400万円の黒字)に転落した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4418> ＪＤＳＣ 　　　東Ｇ 　 -17.34 　　8/ 8　本決算　　　 24.05
<341A> トヨコー 　　　東Ｇ 　 -17.10 　　8/ 8　　　1Q　　　　　－
<2813> 和弘食品 　　　東Ｓ 　 -16.96 　　8/ 8　　　1Q　　　-38.71
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ 　 -14.68 　　8/ 8　　上期　　　725.00
<5381> Ｍｉｐｏｘ 　　東Ｓ 　 -14.68 　　8/ 8　　　1Q　　　-95.03

<4783> ＮＣＤ 　　　　東Ｓ 　 -14.50 　　8/ 8　　　1Q　　　-25.59
<6137> 小池工 　　　　東Ｓ 　 -14.20 　　8/ 8　　　1Q　　　-47.24
<5699> イボキン 　　　東Ｓ 　 -13.52 　　8/ 8　　上期　　　-56.18
<7079> ＷＤＢココ 　　東Ｇ 　 -13.25 　　8/ 8　　　1Q　　　-32.28
<4970> 東洋合成 　　　東Ｓ 　 -13.19 　　8/ 8　　　1Q　　　-79.42

<6666> リバーエレク 　東Ｓ 　 -12.50 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<3773> ＡＭＩ 　　　　東Ｇ 　 -12.40 　　8/ 8　　　1Q　　　-27.33
<6444> サンデン 　　　東Ｓ 　 -11.83 　　8/ 8　　上期　　　　赤転
<6405> 鈴茂器工 　　　東Ｓ 　 -11.65 　　8/ 8　　　1Q　　　-96.44
<6239> ナガオカ 　　　東Ｓ 　 -10.97 　　8/ 8　本決算　　　 12.66

<6662> ユビテック 　　東Ｓ 　 -10.91 　　8/ 8　本決算　　　　　－
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 　東Ｓ 　 -10.71 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<6863> ニレコ 　　　　東Ｓ 　 -10.55 　　8/ 8　　　1Q　　　-50.42
<151A> ダイブ 　　　　東Ｇ 　 -10.16 　　8/ 8　本決算　　　　3.64
<7849> スターツ出版 　東Ｓ　　 -9.11 　　8/ 8　　上期　　　-33.86

<8107> キムラタン 　　東Ｓ　　 -8.93 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<6837> 京写 　　　　　東Ｓ　　 -8.85 　　8/ 8　　　1Q　　　-42.68
<7946> 光陽社 　　　　東Ｓ　　 -8.57 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<4350> メディシス 　　東Ｓ　　 -8.40 　　8/ 8　　　1Q　　　-13.68
<2193> クックパッド 　東Ｓ　　 -8.37 　　8/ 8　　上期　　　-91.03

<4420> イーソル 　　　東Ｓ　　 -8.28 　　8/ 8　　上期　　　-71.45
<352A> ロイブ 　　　　東Ｇ　　 -8.01 　　8/ 8　　　1Q　　　　　－
<6378> 木村化 　　　　東Ｓ　　 -7.95 　　8/ 8　　　1Q　　　-79.30
<7135> Ｊクラフト 　　東Ｓ　　 -7.87 　　8/ 8　本決算　　 6450.00
<3917> アイリッジ 　　東Ｇ　　 -7.54 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡

<5071> ヴィス 　　　　東Ｓ　　 -7.53 　　8/ 8　　　1Q　　　-41.73
<3020> アプライド 　　東Ｓ　　 -7.47 　　8/ 8　　　1Q　　　 20.34
<8508> Ｊトラスト 　　東Ｓ　　 -7.40 　　8/ 8　　上期　　　 -6.61
<3069> ＪＦＬＡＨＤ 　東Ｓ　　 -6.90 　　8/ 8　　　1Q　　　-53.39
<2763> エフティ 　　　東Ｓ　　 -6.68 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.25

<3747> インタートレ 　東Ｓ　　 -6.68 　　8/ 8　　　3Q　　　　赤拡
<9360> 鈴与シンワ 　　東Ｓ　　 -6.65 　　8/ 8　　　1Q　　　-13.10
<1828> 田辺工業 　　　東Ｓ　　 -6.41 　　8/ 8　　　1Q　　　 -7.10
<4777> ガーラ 　　　　東Ｓ　　 -6.28 　　8/ 8　　上期　　　　赤拡
<5036> ＪＢＳ 　　　　東Ｓ　　 -6.21 　　8/ 8　　　3Q　　　 67.68

<7067> ブランドＴ 　　東Ｇ　　 -6.05 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<1435> ロボホーム 　　東Ｓ　　 -5.99 　　8/ 8　　上期　　　-63.21
<6554> エスユーエス 　東Ｇ　　 -5.98 　　8/ 8　　　3Q　　　 67.27
<4492> ゼネテック 　　東Ｓ　　 -5.80 　　8/ 8　　　1Q　　　-74.50
<5597> ブルーイノベ 　東Ｇ　　 -5.68 　　8/ 8　　上期　　　　赤縮

<1921> 巴 　　　　　　東Ｓ　　 -5.54 　　8/ 8　　　1Q　　　-10.25
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ　　 -5.53 　　8/ 8　　上期　　　　赤転
<9423> フォーバルＲ 　東Ｓ　　 -5.45 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<1822> 大豊建 　　　　東Ｓ　　 -5.44 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<6549> ＤＭソリュ 　　東Ｓ　　 -5.42 　　8/ 8　　　1Q　　　-32.48

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース