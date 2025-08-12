決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アンジェス、児玉化、ＬＡホールデ (8月8日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4169> エネチェンジ 東Ｇ +30.43 8/ 8 1Q －
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ +23.19 8/ 8 1Q 161.32
<1811> 銭高組 東Ｓ +22.28 8/ 8 1Q 212.12
<4240> クラスター 東Ｇ +21.59 8/ 8 1Q 253.85
<9339> コーチエィ 東Ｓ +21.27 8/ 8 上期 -79.35
<7727> オーバル 東Ｓ +17.75 8/ 8 1Q 189.37
<5843> インシュア 東Ｓ +16.89 8/ 8 3Q 55.40
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ +16.84 8/ 8 1Q 129.23
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ +16.69 8/ 8 上期 194.06
<9060> 日ロジテム 東Ｓ +16.59 8/ 8 1Q 274.02
<4563> アンジェス 東Ｇ +16.44 8/ 8 上期 赤拡
<175A> ウィルスマ 東Ｇ +16.36 8/ 8 上期 －
<6907> ジオマテック 東Ｓ +16.14 8/ 8 1Q 382.35
<6231> 木村工機 東Ｓ +16.08 8/ 8 1Q 20.20
<7080> スポーツＦ 東Ｇ +15.82 8/ 8 上期 27.99
<6834> 精工技研 東Ｓ +14.08 8/ 8 1Q 150.00
<7235> 東ラヂ 東Ｓ +13.47 8/ 8 1Q 82.72
<2185> シイエムシイ 東Ｓ +13.12 8/ 8 3Q -2.08
<4222> 児玉化 東Ｓ +13.09 8/ 8 1Q 黒転
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 東Ｓ +12.93 8/ 8 1Q 黒転
<9753> ＩＸナレッジ 東Ｓ +12.50 8/ 8 1Q 33.54
<1798> 守谷商会 東Ｓ +12.38 8/ 8 1Q 158.50
<1909> 日本ドライ 東Ｓ +11.93 8/ 8 1Q 53.69
<3997> Ｔワークス 東Ｓ +11.92 8/ 8 上期 赤縮
<6518> 三相電機 東Ｓ +11.31 8/ 8 1Q 黒転
<3934> ベネフィＪ 東Ｓ +11.23 8/ 8 1Q 75.00
<7247> ミクニ 東Ｓ +11.11 8/ 8 1Q 51.88
<9767> 日建工学 東Ｓ +11.11 8/ 8 1Q 黒転
<6246> Ｔスマート 東Ｓ +10.98 8/ 8 1Q 226.79
<7923> トーイン 東Ｓ +10.81 8/ 8 1Q 17.60
<9823> マミーマート 東Ｓ +10.79 8/ 8 3Q 7.35
<9446> サカイＨＤ 東Ｓ +10.73 8/ 8 3Q 13.78
<6930> 日本アンテナ 東Ｓ +9.95 8/ 8 1Q 黒転
<4360> ＭＣＰｓ 東Ｓ +9.87 8/ 8 1Q 黒転
<7887> 南プラ 東Ｓ +9.43 8/ 8 1Q 228.45
<7791> ドリムベッド 東Ｓ +8.56 8/ 8 1Q 37.06
<8138> 三京化 東Ｓ +8.49 8/ 8 1Q 42.98
<2938> オカムラ食品 東Ｓ +8.34 8/ 8 本決算 27.67
<6022> 赤阪鉄 東Ｓ +8.27 8/ 8 1Q 102.38
<7314> 小田原機器 東Ｓ +8.13 8/ 8 上期 赤転
<6138> ダイジェト 東Ｓ +8.09 8/ 8 1Q 17200.00
<9906> 藤井産業 東Ｓ +7.72 8/ 8 1Q 36.58
<7060> ギークス 東Ｓ +7.38 8/ 8 1Q 114.29
<7957> フジコピアン 東Ｓ +7.14 8/ 8 上期 赤縮
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ +6.98 8/ 8 上期 -29.77
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ +6.74 8/ 8 1Q 赤縮
<8226> 理経 東Ｓ +6.32 8/ 8 1Q 62.76
<7043> アルー 東Ｇ +6.24 8/ 8 上期 黒転
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ +6.15 8/ 8 上期 30.29
<6824> 新コスモス 東Ｓ +6.10 8/ 8 1Q -2.28
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース