―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4169> エネチェンジ 　東Ｇ 　 +30.43 　　8/ 8　　　1Q　　　　　－
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 　東Ｓ 　 +23.19 　　8/ 8　　　1Q　　　161.32
<1811> 銭高組 　　　　東Ｓ 　 +22.28 　　8/ 8　　　1Q　　　212.12
<4240> クラスター 　　東Ｇ 　 +21.59 　　8/ 8　　　1Q　　　253.85
<9339> コーチエィ 　　東Ｓ 　 +21.27 　　8/ 8　　上期　　　-79.35

<7727> オーバル 　　　東Ｓ 　 +17.75 　　8/ 8　　　1Q　　　189.37
<5843> インシュア 　　東Ｓ 　 +16.89 　　8/ 8　　　3Q　　　 55.40
<5858> ＳＴＧ 　　　　東Ｇ 　 +16.84 　　8/ 8　　　1Q　　　129.23
<2986> ＬＡホールデ 　東Ｇ 　 +16.69 　　8/ 8　　上期　　　194.06
<9060> 日ロジテム 　　東Ｓ 　 +16.59 　　8/ 8　　　1Q　　　274.02

<4563> アンジェス 　　東Ｇ 　 +16.44 　　8/ 8　　上期　　　　赤拡
<175A> ウィルスマ 　　東Ｇ 　 +16.36 　　8/ 8　　上期　　　　　－
<6907> ジオマテック 　東Ｓ 　 +16.14 　　8/ 8　　　1Q　　　382.35
<6231> 木村工機 　　　東Ｓ 　 +16.08 　　8/ 8　　　1Q　　　 20.20
<7080> スポーツＦ 　　東Ｇ 　 +15.82 　　8/ 8　　上期　　　 27.99

<6834> 精工技研 　　　東Ｓ 　 +14.08 　　8/ 8　　　1Q　　　150.00
<7235> 東ラヂ 　　　　東Ｓ 　 +13.47 　　8/ 8　　　1Q　　　 82.72
<2185> シイエムシイ 　東Ｓ 　 +13.12 　　8/ 8　　　3Q　　　 -2.08
<4222> 児玉化 　　　　東Ｓ 　 +13.09 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<6145> ＮＩＴＴＯＫ 　東Ｓ 　 +12.93 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転

<9753> ＩＸナレッジ 　東Ｓ 　 +12.50 　　8/ 8　　　1Q　　　 33.54
<1798> 守谷商会 　　　東Ｓ 　 +12.38 　　8/ 8　　　1Q　　　158.50
<1909> 日本ドライ 　　東Ｓ 　 +11.93 　　8/ 8　　　1Q　　　 53.69
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 +11.92 　　8/ 8　　上期　　　　赤縮
<6518> 三相電機 　　　東Ｓ 　 +11.31 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転

<3934> ベネフィＪ 　　東Ｓ 　 +11.23 　　8/ 8　　　1Q　　　 75.00
<7247> ミクニ 　　　　東Ｓ 　 +11.11 　　8/ 8　　　1Q　　　 51.88
<9767> 日建工学 　　　東Ｓ 　 +11.11 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<6246> Ｔスマート 　　東Ｓ 　 +10.98 　　8/ 8　　　1Q　　　226.79
<7923> トーイン 　　　東Ｓ 　 +10.81 　　8/ 8　　　1Q　　　 17.60

<9823> マミーマート 　東Ｓ 　 +10.79 　　8/ 8　　　3Q　　　　7.35
<9446> サカイＨＤ 　　東Ｓ 　 +10.73 　　8/ 8　　　3Q　　　 13.78
<6930> 日本アンテナ 　東Ｓ　　 +9.95 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<4360> ＭＣＰｓ 　　　東Ｓ　　 +9.87 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転
<7887> 南プラ 　　　　東Ｓ　　 +9.43 　　8/ 8　　　1Q　　　228.45

<7791> ドリムベッド 　東Ｓ　　 +8.56 　　8/ 8　　　1Q　　　 37.06
<8138> 三京化 　　　　東Ｓ　　 +8.49 　　8/ 8　　　1Q　　　 42.98
<2938> オカムラ食品 　東Ｓ　　 +8.34 　　8/ 8　本決算　　　 27.67
<6022> 赤阪鉄 　　　　東Ｓ　　 +8.27 　　8/ 8　　　1Q　　　102.38
<7314> 小田原機器 　　東Ｓ　　 +8.13 　　8/ 8　　上期　　　　赤転

<6138> ダイジェト 　　東Ｓ　　 +8.09 　　8/ 8　　　1Q　　17200.00
<9906> 藤井産業 　　　東Ｓ　　 +7.72 　　8/ 8　　　1Q　　　 36.58
<7060> ギークス 　　　東Ｓ　　 +7.38 　　8/ 8　　　1Q　　　114.29
<7957> フジコピアン 　東Ｓ　　 +7.14 　　8/ 8　　上期　　　　赤縮
<2418> ツカダＧＨＤ 　東Ｓ　　 +6.98 　　8/ 8　　上期　　　-29.77

<6613> ＱＤレーザ 　　東Ｇ　　 +6.74 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<8226> 理経 　　　　　東Ｓ　　 +6.32 　　8/ 8　　　1Q　　　 62.76
<7043> アルー 　　　　東Ｇ　　 +6.24 　　8/ 8　　上期　　　　黒転
<7115> Ａパーチェス 　東Ｓ　　 +6.15 　　8/ 8　　上期　　　 30.29
<6824> 新コスモス 　　東Ｓ　　 +6.10 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.28

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース