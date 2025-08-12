―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　白銅 <7637>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の35億円→25.8億円(前期は32.1億円)に26.3％下方修正し、一転して19.7％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9341> ＧＥＮＯＶＡ 　東Ｐ 　 -18.03 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 -17.43 　　8/ 8　　　1Q　　　　6.95
<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ 　 -14.70 　　8/ 8　　上期　　　 29.09
<6564> ミダックＨＤ 　東Ｐ 　 -12.10 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.19
<7637> 白銅 　　　　　東Ｐ 　 -11.95 　　8/ 8　　　1Q　　　-52.31

<3916> ＤＩＴ 　　　　東Ｐ 　 -11.70 　　8/ 8　本決算　　　　0.76
<3655> ブレインＰ 　　東Ｐ 　 -11.51 　　8/ 8　本決算　　　　7.69
<2815> アリアケ 　　　東Ｐ 　 -11.18 　　8/ 8　　　1Q　　　 11.81
<3405> クラレ 　　　　東Ｐ 　 -11.17 　　8/ 8　　上期　　　-51.65
<4634> ａｒｔｉｅｎ 　東Ｐ 　 -10.64 　　8/ 8　　上期　　　-30.16

<9147> ＮＸＨＤ 　　　東Ｐ 　 -10.58 　　8/ 8　　上期　　　　2.42
<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ　　 -9.37 　　8/ 8　　上期　　　 40.38
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ　　 -8.98 　　8/ 8　　　1Q　　　 -9.93
<2181> パーソルＨＤ 　東Ｐ　　 -8.97 　　8/ 8　　　1Q　　　-11.39
<9517> イーレックス 　東Ｐ　　 -8.78 　　8/ 8　　　1Q　　　-82.98

<4974> タカラバイオ 　東Ｐ　　 -8.42 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ　　 -8.24 　　8/ 8　　上期　　　-25.94
<3932> アカツキ 　　　東Ｐ　　 -8.07 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<4047> 関電化 　　　　東Ｐ　　 -7.80 　　8/ 8　　　1Q　　　-61.26
<368A> 北里 　　　　　東Ｐ　　 -7.64 　　8/ 8　　　1Q　　　-11.07

<3443> 川田テク 　　　東Ｐ　　 -7.61 　　8/ 8　　　1Q　　　-38.65
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 -7.55 　　8/ 8　　　1Q　　　-32.45
<3844> コムチュア 　　東Ｐ　　 -7.54 　　8/ 8　　　1Q　　　　8.83
<4344> ソースネクス 　東Ｐ　　 -7.45 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤拡
<3156> レスター 　　　東Ｐ　　 -7.41 　　8/ 8　　　1Q　　　-86.12

<5011> ニチレキＧ 　　東Ｐ　　 -7.25 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転
<4743> ＩＴＦＯＲ 　　東Ｐ　　 -6.98 　　8/ 8　　　1Q　　　-39.56
<7821> 前田工繊 　　　東Ｐ　　 -6.92 　　8/ 8　本決算　　　-10.27
<1871> ピーエス 　　　東Ｐ　　 -6.89 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.90
<6390> 加藤製 　　　　東Ｐ　　 -6.86 　　8/ 8　　　1Q　　　　赤転

<6235> オプトラン 　　東Ｐ　　 -6.64 　　8/ 8　　上期　　　-74.82
<6544> Ｊエレベータ 　東Ｐ　　 -6.58 　　8/ 8　　　1Q　　　 29.20
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　東Ｐ　　 -6.44 　　8/ 8　　　1Q　　　-57.78
<6804> ホシデン 　　　東Ｐ　　 -6.30 　　8/ 8　　　1Q　　　-63.70
<6395> タダノ 　　　　東Ｐ　　 -6.08 　　8/ 8　　上期　　　-41.27

<3034> クオールＨＤ 　東Ｐ　　 -6.00 　　8/ 8　　　1Q　　　 22.56
<7456> 松田産業 　　　東Ｐ　　 -5.97 　　8/ 8　　　1Q　　　　6.19
<7128> フルマルＨＤ 　東Ｐ　　 -5.93 　　8/ 8　　上期　　　-14.07
<7780> メニコン 　　　東Ｐ　　 -5.65 　　8/ 8　　　1Q　　　-35.59
<3482> ロードスター 　東Ｐ　　 -5.51 　　8/ 8　　上期　　　 46.36

<6507> シンフォニア 　東Ｐ　　 -5.48 　　8/ 8　　　1Q　　　 -1.38
<7733> オリンパス 　　東Ｐ　　 -5.08 　　8/ 8　　　1Q　　　-36.03
<9075> 福山運 　　　　東Ｐ　　 -5.01 　　8/ 8　　　1Q　　　-23.87
<6237> イワキポンプ 　東Ｐ　　 -4.92 　　8/ 8　　　1Q　　　 -6.66
<5946> 長府製 　　　　東Ｐ　　 -4.69 　　8/ 8　　上期　　　 11.39

<4680> ラウンドワン 　東Ｐ　　 -4.58 　　8/ 8　　　1Q　　　　7.57
<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ　　 -4.53 　　8/ 8　　　1Q　　　-20.45
<9438> ＭＴＩ 　　　　東Ｐ　　 -4.37 　　8/ 8　　　3Q　　　　0.55
<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ　　 -4.29 　　8/ 8　　　1Q　　　-28.07
<7990> グロブライド 　東Ｐ　　 -4.28 　　8/ 8　　　1Q　　　 -5.40

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース