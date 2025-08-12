決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … オリンパス、東レ、日本ペＨＤ (8月8日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 白銅 <7637>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の35億円→25.8億円(前期は32.1億円)に26.3％下方修正し、一転して19.7％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 東Ｐ -18.03 8/ 8 1Q 赤転
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ -17.43 8/ 8 1Q 6.95
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ -14.70 8/ 8 上期 29.09
<6564> ミダックＨＤ 東Ｐ -12.10 8/ 8 1Q -2.19
<7637> 白銅 東Ｐ -11.95 8/ 8 1Q -52.31
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ -11.70 8/ 8 本決算 0.76
<3655> ブレインＰ 東Ｐ -11.51 8/ 8 本決算 7.69
<2815> アリアケ 東Ｐ -11.18 8/ 8 1Q 11.81
<3405> クラレ 東Ｐ -11.17 8/ 8 上期 -51.65
<4634> ａｒｔｉｅｎ 東Ｐ -10.64 8/ 8 上期 -30.16
<9147> ＮＸＨＤ 東Ｐ -10.58 8/ 8 上期 2.42
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ -9.37 8/ 8 上期 40.38
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ -8.98 8/ 8 1Q -9.93
<2181> パーソルＨＤ 東Ｐ -8.97 8/ 8 1Q -11.39
<9517> イーレックス 東Ｐ -8.78 8/ 8 1Q -82.98
<4974> タカラバイオ 東Ｐ -8.42 8/ 8 1Q 赤拡
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ -8.24 8/ 8 上期 -25.94
<3932> アカツキ 東Ｐ -8.07 8/ 8 1Q 赤拡
<4047> 関電化 東Ｐ -7.80 8/ 8 1Q -61.26
<368A> 北里 東Ｐ -7.64 8/ 8 1Q -11.07
<3443> 川田テク 東Ｐ -7.61 8/ 8 1Q -38.65
<3402> 東レ 東Ｐ -7.55 8/ 8 1Q -32.45
<3844> コムチュア 東Ｐ -7.54 8/ 8 1Q 8.83
<4344> ソースネクス 東Ｐ -7.45 8/ 8 1Q 赤拡
<3156> レスター 東Ｐ -7.41 8/ 8 1Q -86.12
<5011> ニチレキＧ 東Ｐ -7.25 8/ 8 1Q 赤転
<4743> ＩＴＦＯＲ 東Ｐ -6.98 8/ 8 1Q -39.56
<7821> 前田工繊 東Ｐ -6.92 8/ 8 本決算 -10.27
<1871> ピーエス 東Ｐ -6.89 8/ 8 1Q -2.90
<6390> 加藤製 東Ｐ -6.86 8/ 8 1Q 赤転
<6235> オプトラン 東Ｐ -6.64 8/ 8 上期 -74.82
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ -6.58 8/ 8 1Q 29.20
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 東Ｐ -6.44 8/ 8 1Q -57.78
<6804> ホシデン 東Ｐ -6.30 8/ 8 1Q -63.70
<6395> タダノ 東Ｐ -6.08 8/ 8 上期 -41.27
<3034> クオールＨＤ 東Ｐ -6.00 8/ 8 1Q 22.56
<7456> 松田産業 東Ｐ -5.97 8/ 8 1Q 6.19
<7128> フルマルＨＤ 東Ｐ -5.93 8/ 8 上期 -14.07
<7780> メニコン 東Ｐ -5.65 8/ 8 1Q -35.59
<3482> ロードスター 東Ｐ -5.51 8/ 8 上期 46.36
<6507> シンフォニア 東Ｐ -5.48 8/ 8 1Q -1.38
<7733> オリンパス 東Ｐ -5.08 8/ 8 1Q -36.03
<9075> 福山運 東Ｐ -5.01 8/ 8 1Q -23.87
<6237> イワキポンプ 東Ｐ -4.92 8/ 8 1Q -6.66
<5946> 長府製 東Ｐ -4.69 8/ 8 上期 11.39
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -4.58 8/ 8 1Q 7.57
<9336> 大栄環境 東Ｐ -4.53 8/ 8 1Q -20.45
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ -4.37 8/ 8 3Q 0.55
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ -4.29 8/ 8 1Q -28.07
<7990> グロブライド 東Ｐ -4.28 8/ 8 1Q -5.40
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
