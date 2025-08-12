―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6620> 宮越ＨＤ 　　　東Ｐ 　 +25.15 　　8/ 8　　　1Q　　　-84.06
<6310> 井関農 　　　　東Ｐ 　 +17.65 　　8/ 8　　上期　　　 53.58
<6844> 新電元 　　　　東Ｐ 　 +17.22 　　8/ 8　　　1Q　　　186.14
<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ 　 +16.42 　　8/ 8　　　1Q　　　 -8.54
<8050> セイコーＧ 　　東Ｐ 　 +16.40 　　8/ 8　　　1Q　　　 56.75

<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 +14.74 　　8/ 8　　　1Q　　　-72.64
<2607> 不二製油 　　　東Ｐ 　 +14.64 　　8/ 8　　　1Q　　　-52.76
<1980> ダイダン 　　　東Ｐ 　 +13.98 　　8/ 8　　　1Q　　　373.69
<4686> ジャスト 　　　東Ｐ 　 +13.50 　　8/ 8　　　1Q　　　 24.45
<4662> フォーカス 　　東Ｐ 　 +13.21 　　8/ 8　　　1Q　　　161.79

<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 +12.64 　　8/ 8　　　1Q　　　 72.63
<3097> 物語コーポ 　　東Ｐ 　 +11.26 　　8/ 8　本決算　　　 17.32
<6055> Ｊマテリアル 　東Ｐ 　 +11.11 　　8/ 8　　　1Q　　　 37.85
<4613> 関西ペ 　　　　東Ｐ 　 +10.80 　　8/ 8　　　1Q　　　-27.84
<4828> ビーエンジ 　　東Ｐ 　 +10.44 　　8/ 8　　　1Q　　　 47.93

<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ 　 +10.12 　　8/ 8　　　1Q　　　274.78
<5121> 藤コンポ 　　　東Ｐ 　 +10.05 　　8/ 8　　　1Q　　　 38.81
<1952> 新日本空調 　　東Ｐ 　 +10.02 　　8/ 8　　　1Q　　　119.20
<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 　東Ｐ　　 +9.78 　　8/ 8　　　3Q　　　 28.24
<5706> 三井金 　　　　東Ｐ　　 +9.42 　　8/ 8　　　1Q　　　-61.75

<6332> 月島ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +9.35 　　8/ 8　　　1Q　　　 87.67
<5105> ＴＯＹＯ 　　　東Ｐ　　 +9.32 　　8/ 8　　上期　　　-26.84
<8093> 極東貿易 　　　東Ｐ　　 +9.27 　　8/ 8　　　1Q　　　109.69
<4751> サイバー 　　　東Ｐ　　 +9.11 　　8/ 8　　　3Q　　　 35.62
<1605> ＩＮＰＥＸ 　　東Ｐ　　 +9.05 　　8/ 8　　上期　　　 -9.57

<4368> 扶桑化学 　　　東Ｐ　　 +8.86 　　8/ 8　　　1Q　　　　5.64
<3486> グロバルＬＭ 　東Ｐ　　 +8.65 　　8/ 8　　上期　　　352.00
<7874> レック 　　　　東Ｐ　　 +8.59 　　8/ 8　　　1Q　　　 14.66
<7244> 市光工 　　　　東Ｐ　　 +8.48 　　8/ 8　　上期　　　 57.28
<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 +8.33 　　8/ 8　　　1Q　　　205.42

<4985> アース製薬 　　東Ｐ　　 +7.92 　　8/ 8　　上期　　　 20.45
<4028> 石原産 　　　　東Ｐ　　 +7.70 　　8/ 8　　　1Q　　　 49.66
<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 +7.65 　　8/ 8　　　1Q　　　-36.63
<6498> キッツ 　　　　東Ｐ　　 +7.61 　　8/ 8　　上期　　　 13.96
<6753> シャープ 　　　東Ｐ　　 +6.36 　　8/ 8　　　1Q　　　　黒転

<5852> アーレスティ 　東Ｐ　　 +6.24 　　8/ 8　　　1Q　　　 86.00
<9900> サガミＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.22 　　8/ 8　　　1Q　　　 35.23
<7769> リズム 　　　　東Ｐ　　 +6.16 　　8/ 8　　　1Q　　　 87.31
<262A> インターメス 　東Ｐ　　 +6.08 　　8/ 8　　上期　　　 25.68
<7925> 前沢化成 　　　東Ｐ　　 +5.85 　　8/ 8　　　1Q　　　 39.15

<5108> ブリヂストン 　東Ｐ　　 +5.82 　　8/ 8　　上期　　　-43.87
<6209> リケンＮＰＲ 　東Ｐ　　 +5.68 　　8/ 8　　　1Q　　　 11.36
<3763> プロシップ 　　東Ｐ　　 +5.44 　　8/ 8　　　1Q　　　162.50
<8086> ニプロ 　　　　東Ｐ　　 +5.26 　　8/ 8　　　1Q　　　-45.24
<6785> 鈴木 　　　　　東Ｐ　　 +5.13 　　8/ 8　本決算　　　　5.68

<4971> メック 　　　　東Ｐ　　 +4.92 　　8/ 8　　上期　　　 -5.60
<8091> ニチモウ 　　　東Ｐ　　 +4.91 　　8/ 8　　　1Q　　　 46.02
<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 +4.82 　　8/ 8　　　1Q　　　 -2.67
<9039> サカイ引越 　　東Ｐ　　 +4.78 　　8/ 8　　　1Q　　　　3.14
<7743> シード 　　　　東Ｐ　　 +4.70 　　8/ 8　　　1Q　　　 19.92

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース