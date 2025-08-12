決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … サンリオ、キオクシア、ＩＮＰＥＸ (8月8日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月7日から8日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6620> 宮越ＨＤ 東Ｐ +25.15 8/ 8 1Q -84.06
<6310> 井関農 東Ｐ +17.65 8/ 8 上期 53.58
<6844> 新電元 東Ｐ +17.22 8/ 8 1Q 186.14
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ +16.42 8/ 8 1Q -8.54
<8050> セイコーＧ 東Ｐ +16.40 8/ 8 1Q 56.75
<285A> キオクシア 東Ｐ +14.74 8/ 8 1Q -72.64
<2607> 不二製油 東Ｐ +14.64 8/ 8 1Q -52.76
<1980> ダイダン 東Ｐ +13.98 8/ 8 1Q 373.69
<4686> ジャスト 東Ｐ +13.50 8/ 8 1Q 24.45
<4662> フォーカス 東Ｐ +13.21 8/ 8 1Q 161.79
<8136> サンリオ 東Ｐ +12.64 8/ 8 1Q 72.63
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +11.26 8/ 8 本決算 17.32
<6055> Ｊマテリアル 東Ｐ +11.11 8/ 8 1Q 37.85
<4613> 関西ペ 東Ｐ +10.80 8/ 8 1Q -27.84
<4828> ビーエンジ 東Ｐ +10.44 8/ 8 1Q 47.93
<1969> 高砂熱 東Ｐ +10.12 8/ 8 1Q 274.78
<5121> 藤コンポ 東Ｐ +10.05 8/ 8 1Q 38.81
<1952> 新日本空調 東Ｐ +10.02 8/ 8 1Q 119.20
<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 東Ｐ +9.78 8/ 8 3Q 28.24
<5706> 三井金 東Ｐ +9.42 8/ 8 1Q -61.75
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ +9.35 8/ 8 1Q 87.67
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ +9.32 8/ 8 上期 -26.84
<8093> 極東貿易 東Ｐ +9.27 8/ 8 1Q 109.69
<4751> サイバー 東Ｐ +9.11 8/ 8 3Q 35.62
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ +9.05 8/ 8 上期 -9.57
<4368> 扶桑化学 東Ｐ +8.86 8/ 8 1Q 5.64
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ +8.65 8/ 8 上期 352.00
<7874> レック 東Ｐ +8.59 8/ 8 1Q 14.66
<7244> 市光工 東Ｐ +8.48 8/ 8 上期 57.28
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ +8.33 8/ 8 1Q 205.42
<4985> アース製薬 東Ｐ +7.92 8/ 8 上期 20.45
<4028> 石原産 東Ｐ +7.70 8/ 8 1Q 49.66
<6430> ダイコク電 東Ｐ +7.65 8/ 8 1Q -36.63
<6498> キッツ 東Ｐ +7.61 8/ 8 上期 13.96
<6753> シャープ 東Ｐ +6.36 8/ 8 1Q 黒転
<5852> アーレスティ 東Ｐ +6.24 8/ 8 1Q 86.00
<9900> サガミＨＤ 東Ｐ +6.22 8/ 8 1Q 35.23
<7769> リズム 東Ｐ +6.16 8/ 8 1Q 87.31
<262A> インターメス 東Ｐ +6.08 8/ 8 上期 25.68
<7925> 前沢化成 東Ｐ +5.85 8/ 8 1Q 39.15
<5108> ブリヂストン 東Ｐ +5.82 8/ 8 上期 -43.87
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ +5.68 8/ 8 1Q 11.36
<3763> プロシップ 東Ｐ +5.44 8/ 8 1Q 162.50
<8086> ニプロ 東Ｐ +5.26 8/ 8 1Q -45.24
<6785> 鈴木 東Ｐ +5.13 8/ 8 本決算 5.68
<4971> メック 東Ｐ +4.92 8/ 8 上期 -5.60
<8091> ニチモウ 東Ｐ +4.91 8/ 8 1Q 46.02
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ +4.82 8/ 8 1Q -2.67
<9039> サカイ引越 東Ｐ +4.78 8/ 8 1Q 3.14
<7743> シード 東Ｐ +4.70 8/ 8 1Q 19.92
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
