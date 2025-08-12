

「バカ親」から「賢明な支援者」になれ、という堀江貴文さん。その言葉の真意とは？（写真：kapinon / PIXTA）

【画像】いくつ当てはまる？「バカ親」チェックリスト

「“子どものため”と信じて疑わない教育が、実は子どもたちの可能性を摘み取っているとしたら？」「“いい学校・いい大学・いい会社”という定説が、もはや時代遅れの幻想だとしたら？」

現代の親たちに向けて「あなたの教育、本当にそれで大丈夫ですか？」という痛烈な問いを投げかけるのは実業家の堀江貴文氏です。これからの時代、仕事は「引き受けるもの」から「創り出すもの」へと変化。そんな未来を見据え、親が子どもを「自ら仕事を作り出せる」人にするための具体的な「ネオ教育論」について堀江氏が語ります（本記事は、堀江氏の新著『バカ親につけるクスリ』から一部を抜粋したものです）。

【前の記事→】堀江貴文「子どもには金を出し、口や手は出すな」。これからの社会で重視されるのは学歴より「学び歴」「体験歴」。親は工夫する、そして稼ぐ

「バカ親」から「賢明な支援者」への転換

バカ親とはなにか。

一言で言うなら「既存のシステムに疑問を持たず、自分の経験則や常識を子どもに押しつけ、新たな情報を取りにいこうともせず、子どもの自主性を認められない親」だ。

僕の子ども時代は、バカとの闘いの連続だった。父親も母親も、学校の教師も同級生も、周りはバカだらけだった。けれどそんなバカばっかりの環境の中、一人の例外に出会った。

「あなたの居場所はここではない」

小学校の勉強が簡単すぎて「浮きこぼれ」ていた僕に、進学塾に入って進学校の中学を目指すよう勧めてくれた、星野先生だ。彼女との出会いがなければ、僕の人生はどうなっていただろうか。

「環境は、選べるし、変えられる」

それを教えてもらったことで、僕は自分の人生を自分で切り拓けるようになった。

親がどんなに心配しても、子どもは勝手に成長する。そして時代はどんどん変わっていく。インターネットとAIの登場で、その変化のスピードは指数関数的に加速度を増しており、もはや人類がこれまでに経験したことのないレベルになっている。親世代の常識はいつまでも通用しない。

子どもの自主性を認めず、親が常に口や手を出し続けながら、手塩にかけて育てた子どもはどうなるか。変化の激しい社会を生き抜けない、バカな大人になるだけだ。

成人してからは、社会はめちゃくちゃ厳しい。自分で金を稼がなきゃいけないし、それで生活しなきゃいけない。衣食住を親に頼り切っていた生活と比べて、あまりにも大きな落差がある。

この落差を乗り越えられる子、さらに「どんな時代がきても稼げる大人」になれる子とは、どんな子か。

それは、子どもの頃から主体的に自分の「楽しい」「好き」を探し続け、失敗を繰り返しながら行動し続け、「楽しい」「好き」を極めてきた子だ。

生成AIの時代が到来し、AIはとてつもなく進化した。僕からすれば、AIはまだ過小評価されている。世の中の人たちが思っている以上に、これからの社会には確実に激しい変化が起きる。

AIが得意な分野はどんどん広がっていく。特に今ホワイトカラーがやっている仕事は、AIにどんどん置き換えられていく。都心のオフィスビルでパソコンに向かうような仕事は、どんどん減っていく。

「そうは言っても、ホワイトカラーの仕事はまだまだたくさんあるでしょ」と思うかもしれないが、長期トレンドで見ると確実になくなる。

現時点ではたしかに、「昔からの惰性で、ずっと人間がやってきた仕事」はたくさんあって、人手不足だなんだと騒がれているが、ある局面を越えれば、それらの仕事もいきなりなくなるはずだ。

ここ数年で、スーパーやコンビニには客がバーコードをスキャンして支払いをする無人レジが急増し、ファミレスには人に代わって料理を運ぶ配膳ロボットが急増した。オフィスワーカーも、オンラインでの会議や打ち合わせが急増し、外回りや出張が激減した。

5年ほど前に多くの人が「そりゃそういう技術も方法もあるけど、まだまだ社会には実装されないでしょ」と思っていたことは、今や当たり前に社会に浸透している。

AIが当たり前のように実装される社会

AIに関しても、間もなくそういうふうに普及していく。生成AIは、文章だけじゃなく、クリエイターの仕事も奪っていく。たとえばウェブサイトの挿絵も、ChatGPTに「こんな絵を描いて」とリクエストをすれば、すぐにこちらが思い描いた通りの絵を描いてくれる。

そうして、今までイラストレーターに発注されていた仕事はなくなるわけだ。ChatGPTを作ったOpenAIが開発した「Sora」という、文字や画像から動画生成をするAIモデルを見たが、クオリティが非常に高かった。

脚本のような具体的で詳細なプロンプトを入れれば、ショートムービーも作ることができる。Soraは2024年12月に公開されたばかりだが、これからは一般に普及していくだろう。

生活のあちこちにAIが実装される。そんな時代に今の子どもたちは生きているのだ。

これをポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかは人それぞれだが、僕はポジティブに捉えたほうがいいと思っている。これまでの機械と人間の共存の仕方と同様に、AIと人間が共存するようになるんじゃないかと思うのだ。

むしろ子どもたちにとっては、やりたいことがAIでどんどん叶えられる時代になる。そのことに、親ももっと興味を持ったほうがいい。

情報を取るのが得意ではないという人は意外と多い。また情報を取っても動こうとしない人たちは非常に多い。情報はインターネットやスマホによって、民主化している。その気になれば誰しもが世界最先端のものに触れることが可能になった。

そういった時代のアドバンテージを生かして、子どもたちにはこれからの人生を歩んでほしいと願う。

「身体を大事にすること」がすべての基本に

さらにつけ加えると、AIを使いこなしながらこれからの人生を生きていく上で、大事なのは「人間としての肉体と精神」だ。人間のポジティブさやモチベーションは、健康な身体から出てくる。体調が悪いときは誰しもやる気がなくなる。だから身体を大事にするのは非常に重要だ。

僕は「もう何もしたくないな」と思う日がほとんどない。それほど病気にかからないからである。ごくたまに熱が出たりして、「ああ、もう今日は仕事したくねえな」という気分になると、自分の身体が丈夫にできていることを実感する。

ストレスを溜めないのも得意だ。不快なことがあればその場で発散してしまうので、ストレスは蓄積しない。ただ人間は、持って生まれた遺伝子によって、肉体の強さや精神の強さがそれぞれ異なる。生まれつき弱い人たちは、残念ながらいる。自分が「ああ私は弱いな」と思ったら、無理をしない、これに限る。

無理をしてうつ病になってしまう人たちもよく見てきた。そういう人は、自分で自分を労わりながら生きてほしい。特に40代や50代に差し掛かると、そうしたいわゆる「遺伝子の差」が如実に現れてくる。やる気が出る日が少なくなり、どんどん「俺の人生、もうこれでいいや」と諦めてしまう。

だから誰しもが、若いうちに、やりたいことはやっておいたほうがいい。子どものうちは体力の差が出にくいからこそ、その間に何か成果を上げさせよう。自分に自信がつくようなことなら何でもいい、早いうちに成功体験をさせておくべきだ。

人間が生きるために残された時間は、意外と少ない。「思い立ったらすぐ行動」を心がけておかないと、すぐに年を取っていく。





失敗してもいい。辛いときや困ったときは、素直に人に頼ればいい。人に頼るのは悪いことじゃないし、恥ずかしいことでもない。頼られる側は迷惑じゃないか？と思うかもしれないが、頼られる人は実は内心嬉しいものだ。「自分は頼ってもらえる人になったんだな、しょうがねえな、助けるか」と、支援してくれるものなのだ。

読者自身が実践しなければ意味がない。

子どもの自主性に任せろ。子どもが行動すれば失敗することもあるが、何の問題もない。人は変われる。「バカ親」から今すぐ卒業し、子どもの「賢明な支援者」になろう。

【前の記事→】堀江貴文「子どもには金を出し、口や手は出すな」。これからの社会で重視されるのは学歴より「学び歴」「体験歴」。親は工夫する、そして稼ぐ

（堀江 貴文 ： 実業家）