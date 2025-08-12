世界で最も混雑している航空路線は、韓国の「済州（チェジュ）−金浦（キンポ）」路線であることが明らかになった。

最近、国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）が発表した２０２４年世界航空運送統計報告書（ＷＡＳＴ）によると、昨年この路線を利用した乗客数は約１３２０万人で、世界１位となった。

上位１０路線のうち、サウジアラビアの「ジェッダーリヤド」路線を除く９路線がすべてアジア・太平洋地域に集中していた。

２位は日本の「札幌ー東京羽田」路線（９２０万人）、３位も日本の「福岡ー東京羽田」路線（９００万人）だった。続いて、ハノイ-ホーチミン市（８００万人）、オーストラリアのメルボルン・タラマリンーシドニー（７２０万人）、ジェッダーリヤド（６３０万人）、インドのムンバイーデリー（５９０万人）、東京羽田ー沖縄（５６０万人）、中国の上海虹橋ー深圳（５３０万人）、北京ー上海虹橋（５３０万人）が続いた。

北米で最も混雑した路線はニューヨークとロサンゼルス（ＬＡ）を結ぶ路線で、昨年は２２０万人が利用した。欧州では、スペインのバルセロナーパルマ・デ・マヨルカ間の路線が２００万人で最多だった。

南米では、コロンビアのボゴタ-メデジン路線が３８０万人で最も多く、アフリカでは南アフリカのケープタウンーヨハネスブルグ路線が３３０万人で最も多かった。

世界で最も航空旅客数が多い国は米国で、昨年１年間に８億７６００万人が飛行機を利用した。２位は中国（７億４１００万人）だった。

３位は英国（２億６１００万人）、４位はスペイン（２億４１００万人）だった。

世界で最も多く使用された航空機はボーイング７３７で、昨年１年間で１０００万回運航された。２位と３位はエアバスのＡ３２０（７９０万回）、Ａ３２１（３４０万回）だった。