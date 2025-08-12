先月、カンボジアとの国境地帯で武力衝突を起こしたタイ政府が、「国境状況対策センター」の新しい報道官に４０代の女優を抜てきした。

１１日付のバンコック・ポストなどによると、タイ国防省のナタポン・ナークパニット国防相代行は、今月８日、国境状況対策センターの臨時報道官に著名な女優パナダー・ウォンプディ氏（４９）を任命したと発表した。

ナタポン代行は、この人事の背景としてカンボジア国防省の報道官マリ・ソチェアタ中将の存在に言及した。タイ政府によると、先月の国境紛争の中で、マリ中将は国際社会に偽情報を流し、カンボジアに対する支持を得て、タイの評価を損ねる「顔」としての役割を果たしてきたという。

これに対抗する形で、タイ側は国民的な人気を持つ女優を報道官に起用することにしたのだ。

ナタポン代行は、「正直に言うと、今回の任命はマリ中将のすべての発言に迅速に対応できる女性が必要だったからだ」と述べたうえで、「少なくとも我々にはカンボジアより優れている点が一つある。それはパナダー報道官がマリ中将よりも美しいということだ」と語った。

パナダー報道官は２０００年のミス・タイ出身の女優で、米国で経営学学士、オーストラリアで国際経営学修士および経営哲学博士号を取得した後、インフルエンサーや社会活動家として幅広く活動してきた。タイ上院の経済・商業・産業委員会の顧問を務めた経歴もある。

パナダー氏は「今回の衝突で被害を受けた人々や国境を守るタイ兵士たちを見て、正確な情報を国内外に発信するためにこの役割を引き受けると決意した」と述べた。

一方、タイとカンボジアは先月２４日から５日間にわたり国境地帯で交戦し、ドナルド・トランプ米大統領の仲介で停戦に合意した。この武力衝突で、タイ側では民間人１４人と軍人１５人が死亡し、民間人５３人と軍人２３０人が負傷した。