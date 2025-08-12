ちいかわが香港の街なかに登場!? 巨大バルーン展示など大規模イベント「CHIIKAWA DAYS」開催中
AllRightsReserved(ARR)は8月1日、「ちいかわ」の大規模なイベント「CHIIKAWA DAYS」展を香港・尖沙咀(チムサアチョイ)の商業施設「K11 MUSEA」と尖沙咀ハーバーフロントで開始した。
○大規模ちいかわ展「CHIIKAWA DAYS」
同展では、衣、食、住、動の4つのテーマを通じて、ちいかわの名シーンを没入型体験できる。会場には、100点以上の立体フィギュアが展示されるほか、ビクトリア・ハーバー沿いには高さ9メートルの巨大なインフレータブルバルーンオブジェが並び、まるでちいかわの世界に入り込んだような空間が広がる。さらに、ちいかわのイラストレーター・ナガノ氏による特別描きおろし「飲茶」コレクションも登場。ちいかわたちが「エビ蒸し餃子」や「シュウマイ」などの点心に変身し、香港ならではのユニークな世界観を楽しめる。
当初は、8月1日から8月24日までの開催予定だったが、予想を上回る反響を受け8月31日まで延長が決定した。入場は事前のチケットの購入が必要で、追加日程のチケットは8月1日から発売が開始され、すでに完売となっている。
○HIS×香港政府観光局限定ツアーが登場
日本からのファンに向けては、香港政府観光局とエイチ・アイ・エス(HIS)のコラボレーション企画として入場チケット付きのスペシャルツアーが用意されており、8月5日よりオンラインおよび店舗にて一斉発売を開始した。ツアー出発日は2025年8月23日〜25日。8月25日15:20入場分は先着30名限定、8月26日15:20入場分は先着40名限定となる。旅行代金は大人1名あたり44,800円〜84,800円(2・3名1室利用時、燃油サーチャージ込み)となっている。
○電子スタンプラリー開催
香港政府観光局はARRと連携し、8月31日までの期間限定で、電子スタンプラリー「CHIIKAWA in Hong Kong Neighbourhoods」を開催している。香港の人気観光スポット4か所に設置された撮影スポットを巡りながら、点心をテーマにした「ちいかわと仲間たち」と一緒に写真撮影が楽しめる。各スポットでは、その場所の雰囲気に合わせた背景とキャラクターが登場し、香港ならではのちいかわ体験が味わえる。
撮影スポットは中環・ピア、サイクン・プロムナード、カイタック スポーツパーク、イースト・コースト・ボードウォークの4か所。各会場に設置されたQRコードをスキャンすると、「飲茶」アートにちなんだ2種類のテーマスタンプが取得可能。4か所すべてを巡って合計8つのスタンプを集めると、限定のカラーデジタルポストカードがもらえる。ポストカードはカスタマイズして、家族や友人にシェアすることもできる。
○香港の街中で楽しめる「ちいかわ」
同展の開催に合わせて、香港の街中でもちいかわの世界観を楽しめる仕掛けが多数登場している。
MTR尖東(イースト・チムサアチョイ)駅は、8月1日よりちいかわテーマの駅として大変身。展示会場周辺の柱や壁パネル、改札口ゾーンには、CHIIKAWA DAYSをモチーフにしたモザイクタイル装飾が施され、駅構内全体が没入感のある空間に。まるでちいかわの世界に入り込んだような体験ができる。また、一部の改札ゲートでは、ちいかわのオリジナルボイスガイドも導入。乗客が改札を通過する際に、キャラクターの声が流れる仕掛けとなっている。
