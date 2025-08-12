¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¤Î¾¾ºê·½²ð¤µ¤ó¤¬»àµî¡¡49ºÐ¡¡ÀîÅÄ¾²í¤¬ÄÉÅé¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ÈÂçÀÚ¤Ê¥ê¥Ð¥Æ¥£¤¬¡Ä¡×
¡¡ÃæÆâÅÄ±¹¼Ë¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ºê·½²ðÄ´¶µ½õ¼ê¤¬4·î12Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£49ºÐ¡£
¡¡11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯4·î12ÆüÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë³«¶È¤«¤é±¹¼Ë¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¾¾ºê·½²ðÄ´¶µ½õ¼ê¤¬Æ®ÉÂ¤ÎËöÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖµÏ¿¤äµ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾ÇÏ¤Ë·È¤ï¤ê±¹¼Ë¤ä¶¥ÇÏ¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÄ´¶µ»Õ¤Ï¤¸¤á±¹¼Ë¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¿¼¤¤´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡¾¾ºê¤µ¤ó¤Ï1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë2·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©ËÁ°»Ô½Ð¿È¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼ù¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆJRA¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£·ªÅì¡¦Æ£²¬ÈÏ»Î±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢14Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤ÏÃæÆâÅÄ±¹¼Ë¤Ø¡£4·î¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤C¡Ê¹á¹Á¡Ë¤Ç¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¸Î¾ã¤·¡¢°Â³Ú»à¤Î½èÃÖ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿23Ç¯3´§ÌÆÇÏ¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ä¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÀîÅÄ¾²í¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖÆ®ÉÂ¤Ç¿É¤¤¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢µ¤¾æ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢ÇÏ¤Ë¤âËÍ¤é¤Ë¤âÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´Åª¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¼é¤ë¾¾ºê¤µ¤ó¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤Àï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î1½µ´Ö¸å¡¢4·î12Æü¤ËÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤µ¤é¤ËÇØÉé¤¤¡¢²æ¡¹¥Á¡¼¥à¤Ï¹á¹Á¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¤âÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ÈÂçÀÚ¤Ê¥ê¥Ð¥Æ¥£¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÃ»´ü´Ö¤ÇÎ¹Î©¤Ä¤È¤Ï¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤¤¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±°¦¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¾ºê¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥Æ¥£¤ÏÁá¤¯¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£º£º¢ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»Â³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£