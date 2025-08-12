松のや、新メニュー「たっぷりトマトのハヤシライス」発売、ロースかつ･ささみかつのトッピングも

松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は8月13日午後3時、「たっぷりトマトのハヤシライス」(税込790円)を発売する。

あわせて、ロースかつ･ささみかつをトッピングした関連メニューも取りそろえる。また、カレー専門店「マイカリー食堂」を併設した一部店舗では、オムレツがのったメニューも登場。

「たっぷりトマトのハヤシライス」「たっぷりトマトのロースかつハヤシライス」「たっぷりトマトのささみかつハヤシライス」

〈トマトの酸味×コク深いハヤシソース〉

「たっぷりトマトのハヤシライス」は、コク深いハヤシソースに、トマトの爽やかな酸味が合わさり、さっぱりとしながらもご飯が進む味わいだという。やわらかい牛肉を加え、満足感のある一皿に仕上げた。

松のや「たっぷりトマトのハヤシライス」

〈発売メニューラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆たっぷりトマトのハヤシライス(790円)

◆たっぷりトマトのロースかつハヤシライス(990円)

◆たっぷりトマトのささみかつハヤシライス(990円)

【松のや･マイカリー併設店のみで販売】

◆たっぷりトマトのオムハヤシライス(990円)

◆たっぷりトマトのロースかつオムハヤシライス(1,190円)

◆たっぷりトマトのささみかつオムハヤシライス(1,190円)

※全て税込価格。また、店内･テイクアウトの税込価格は同一。

店舗仕込みの「ロースかつ」をトッピングした「たっぷりトマトのロースかつハヤシライス」をはじめ、ささみかつ&濃厚タルタルソースをあわせた「たっぷりトマトのささみかつハヤシライス」なども同時発売。

また、カレー専門店「マイカリー食堂」を併設した一部の「松のや」店舗では、“ふわトロ”オムレツをトッピングした「たっぷりトマトのロースかつオムハヤシライス」なども発売する。

松屋フーズは、「暑さで食欲が落ちやすいこの時期でも、思わず箸が進む一品です。ぜひ、松のやの“夏の味覚”をご賞味ください」としている。

今回の発売商品は、一部店舗を除く全国の「松のや」と、松のや･マイカリー併設店で取り扱う。松屋･松のや併設店、PA店舗、沖縄では販売しない。

松のや「たっぷりトマトのロースかつハヤシライス」