¡¡¡ÈÉÔÀ¤½Ð¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¡ÈÀ¤³¦¤Î¥«¥Þ¥â¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬10Æü¸áÁ°¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯81¡£
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç2005Ç¯1·î¤«¤é¥³¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤¿³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿¿¼Â¡×¤ÈÂê¤·¡¢68²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÏ¢ºÜ¡£Â¹Ì¼¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿°öÆ¬¤¬¤ó¡¢¤½¤Î¼ê½Ñ¤ÈÆ®ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³ØÆþ³ØÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÌîµå¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦³øËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ï¢ºÜ¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿¿¼Â¡×¤òºÆ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ°Ì¤ä¸¢ÎÏ¤ò³Þ¤ËÃå¤Æ¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ÒÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«ËýÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¨¡¨¡¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎòÂå¥È¥Ã¥×¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¡Ö76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ75ÆÀÅÀ¡×¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎB¥Þ¥Ã¥Á¡¢C¥Þ¥Ã¥Á¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÂåÉ½ÄÌ»»231»î¹ç.153ÆÀÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¶»¤òÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¿ô»ú¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢1968Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¤òÇË¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢7¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Î±É¤ËÍá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤µ¤µ¤«¤ÎËþÂ´¶¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤â¤ªµö¤·´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Î¥ä¥ó¥Á¥ãË·¼ç¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦ÂÀ¿Á¾®4Ç¯¤ÎÅß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é39ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿84Ç¯¸µÆü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¥º¥É¥ó¤ÈÆÍ¤»É¤¹²÷´¶¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î15Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç79ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤ï¤¤80¤ò½Å¤Í¤ëÁ°¤Ë2005Ç¯¤«¤é¥³¥é¥à¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ª¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü´©¥²¥ó¥À¥¤»æ¾å¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¤³¤½²æ¤¬¿ÍÀ¸¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¥²¥ó¥À¥¤ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â¡¢µ¤Ä¹¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É9Ç¯Á°¤Î½ÕÀè¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬²á¤®¤Æ70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Â¹Ì¼¤«¤é¡Ö¥¸¥¤¥¸¤ÎÀ¼¡¢²¿¤À¤«¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¡©¡¡¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£´¨¤¤»þµ¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¤«¤¹¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¡×¤È¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥«·î¸å¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡£³Î¤«¤ËÀ¼¤Ï¤«¤¹¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¤·¤«¤â¤«ºÙ¤¯¤ÆÉÔÌÀÎÆ¤ÊÊª¸À¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Ö¸ý¹ÐÇòÈÄ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡Ö°ö¹¢¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï·Ù»¡ÉÂ±¡¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡9·î11Æü¤ËÂçºå¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾ÏµÇ°½Ë²ì²ñ¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Ú¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤â½ª¤ï¤ê¡¢Å¦½Ð¤·¤¿Éô°Ì¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç°ì·ïÍîÃå¤Ç¤¹¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö³øËÜ¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤ÆÀèÀ¸¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¥¨¥¨¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÊü¼ÍÀþ¡¢Åö¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡ÖÊü¼ÍÀþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¬¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¤¬¤óÀë¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤¬¥¹¥Ã¤È¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡¡¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦³øËÜË®ÌÐ¡Ê¤«¤Þ¤â¤È¡¦¤¯¤Ë¤·¤²¡Ë¡¡1944Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ»Ô½Ð¿È¡£µþÅÔ¡¦»³¾ë¹â¤«¤éÁá°ðÅÄÂç¡£¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï´ÆÆÄ·óÁª¼ê¤âÌ³¤á¤¿¡£ÆüËÜ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»202ÆÀÅÀ¤ÈÄÌ»»79¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÎòÂå1°Ì¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á76»î¹ç75ÆÀÅÀ¤ÏÃË»ÒÎòÂå1°Ì¡£64Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½Ð¾ì¡£68Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÆÀÅÀ²¦¡£Âè1²óÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼ÅÂÆ²·Ç³Û¡£2014Ç¯¤Ë°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¼õ¾Ï¡£Âç³Ø¡¢ÂåÉ½¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£