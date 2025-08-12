【「甲子園で勝つ野球」名参謀が徹底解析】

甲子園で勝つためには何をして、どう戦えばいいのかーー。横浜高校（神奈川）在任中に春夏通算16度の甲子園で3度の優勝に導いた元野球部長の小倉清一郎氏が本紙で連載した2011年7月の「鬼の遺言」から24年12月の「鬼の秘伝書」までの通算13年半、計400回を超える「鬼」シリーズの中から「甲子園での勝利」につながる回を厳選して再掲載する。

今回は【実際に教えてきた100試合に1度のプレー】について。

100試合に1回しか起こらないようなプレーでも教えたい。

例えば無死もしくは1死一、三塁の守備で、バックネット近くにファウルフライが飛び、捕手が捕った場合。もし一塁走者がタッチアップしたらどう対応すればいいか。

まずはマウンド周辺、やや本塁よりに二塁手か遊撃手が走る。飛球が一塁側なら二塁手、三塁側なら遊撃手。中継しない方は二塁へ、投手は本塁のベースカバーに入る。まず捕手は低くカットマンに投げる。ダイレクトで二塁へ送球するなんて言語道断。直接投げれば、送球の軌道が高くなり、三塁走者が生還しやすくなってしまう。

中継した内野手は、通常なら左向き、つまり一塁側から振り返って二塁へ送球するが、これは逆。あえて右回りで二塁へ投げる。三塁走者を目で牽制しなければならないからだ。

走塁練習は一塁が週1回、二塁が週3回、三塁が週1回。なぜ二塁が多いかというと、二塁走者の三遊間への打球の判断が最も難しいプレーだからだ。遊撃手が捕れる打球を抜けたと判断し、走ってしまえば三塁で刺される。しかし、抜ける打球を遊ゴロだと思ってスタートを切れなければ三塁でストップ。1点は入らない。もちろん、打球の速さは関係してくるが、目安は走者の右（手）側「10メートル」。ここに飛んだ打球は三遊間のど真ん中。遊撃手は打球に追いつけず、左翼に抜けることが多い。

私生活でも訓練はできる。横浜高校の教室の前と後ろの出入り口は約10メートル。日頃からこの「10メートル」の感覚をつかむことが大事なのだ。

（小倉清一郎／元横浜高校野球部部長）