·òÂç¹âºê158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¥ä¥¥â¥¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¸Î¾ã¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡Ú¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÆóÅáÎ®¡× Åê¤²¤Æ¤ÏMAX146¥¥í¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¸©½à·è¡¦·è¾¡¤Ç3ËÜÎÝÂÇ
¡¡ÀÐ³À¸µµ¤
¡¡¡Ê·òÂç¹âºê ·²ÇÏ¡¿Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡·òÂç¹âºê¤¬2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î²ÆÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À7·î27Æü¤Î·²ÇÏÂç²ñ·è¾¡¡£
¡¡È¬²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºÇÂ®158¥¥í¤Î¥É¥é1¸õÊä¤Ï¡¢Á°¶¶°é±ÑÁê¼ê¤Ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ»Íµå¤Î´°Á´Åêµå¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï19Æü¤Î3²óÀï¤È·è¾¡¤Î4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¡£º£½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÄ¾Á°¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤ò¸Î¾ã¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥»¥ó¥Ð¥Ä¸å¤ÏÆüÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬Âçµó¤¹¤ëÃæ¡¢Éü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ³À¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¸Î¾ã¤ÎºÆÈ¯¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ç¥«¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥É¥é1¤ÎÁÇºà¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ÑµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢É¾²Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¹ó½ë²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Ã»Ò±à¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖÏÆÊ¢¤â¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É·ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Âç¤¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¸ª¤äÉª¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸Î¾ã¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±µéÀ¸º¸ÏÓ¤Îº´Æ£Î¶·î¤Ïºò½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÂç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¸ÉªÂ¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤ÈÈèÏ«¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£ð×ÂÓ¤òºÆ·ú¤¹¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤Ïµå¿ô¤äÅêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤«¤é»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë