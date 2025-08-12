【大人気連載プレイバック】＝元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第20回＝2024年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

本企画では、そうした過去の名連載から一編をピックアップして再掲載。「彼女は？」「離婚した？」「在日？」「不倫報道の真相は？」「子供は？」「性格や素行は？」ーーネットにあふれる真偽不明なまとめ情報よりも、“確かな人物像”を映し出す。

今回はあの斉藤和巳氏について綴られた元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第20回＝2024年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

当時のホークスで誰もが認めるエースといえば、現在四軍監督を務める斉藤和巳です。杉内俊哉や和田毅らエースと呼ばれた投手たちも、「どうやったら和巳さんを追い越せるんだろうか」と常に考えていたほどです。

南京都高校から1995年ドラフト1位で入団当時は、いかにもな「ヤンチャ坊主」。ポテンシャルはありましたが、身体能力に任せて、ただ投げているだけ。そんな和巳が変わったのは、現監督の小久保裕紀の影響が大きかった。

98年に小久保と和巳はいずれも右肩を米国で手術。術後、リハビリに励む小久保の姿を目の当たりにして、和巳は「俺はこのままじゃダメだ」と痛感し、野球に対する姿勢が急激に変わりました。小久保に心酔するようになり、2人でヒーローインタビューを受けた時は明らかに舞い上がっていたほどです。

負けん気の強さは人一倍。やはり気の強い西武の石井貴と投げ合っていた時は圧巻でした。打者を打ち取った和巳が西武ベンチに向かって「しゃあ！」と挑発すれば、石井も同様に抑えた時は、ホークスベンチに向かって「おらあ！」と叫ぶ。まさに意地と意地とのぶつかり合いでした。

とにかく、和巳が投げる試合は負ける気がしませんでした。低めに集まる速球にキレのあるスライダー、打者のタイミングを外すカーブ、鋭く落ちるフォークなど、僕らが見ていても「レベルが違う」とハッキリわかったほどです。

野手の信頼も勝ち得ていました。20勝した2003年の翌年は右肩を痛め、登板間隔も中10日を空けざるを得ませんでした。最終的にこの年は防御率6.26と散々な結果でしたが、驚くのは10勝7敗という成績です。これは野手陣が和巳をどう思っていたかの答え。「和巳に負けをつけさせるわけにはいかん。何点取られても、負けさせるわけにはいかん」と、一丸になった証しです。

だからこそ、ポストシーズンで未勝利のまま引退となったのは残念でなりません。忘れもしない06年10月12日、日本ハムとのプレーオフ第2ステージ、和巳は日本ハム先発の八木智哉と投げ合い、無失点に抑えながらも九回裏にサヨナラ打を浴び、チームはプレーオフ敗退。和巳は涙を流して崩れ落ち、その両肩をズレータ、カブレラの助っ人2人が支えてマウンドから降りました。僕も「そっか、和巳は彼らからも認められていたんやな……」と目頭が熱くなりました。

右肩の故障で活躍した期間は長くはありませんでしたが、周囲に与えた影響はとてつもなく大きかった。次回はその一人、杉内俊哉の話をしましょう。

▼たじり・いちろう 1967年、福岡県出身。86年ドラフト外で南海ホークスに入団。88年に引退し、98年まで打撃投手。その後は、一軍と二軍のマネジャー、広報などを歴任した。2023年オフに退団。

◇ ◇ ◇

