【アジアで流行中】「フルーツコーヒー」とは? ファミマでもバリスタ監修「シトラスコーヒー」発売
ファミリーマートは8月5日、プライベートブランド「ファミマル」より、チルドカップコーヒー「シトラスコーヒー」(178円)を全国のファミリーマートで発売した。
世界No.1バリスタ粕谷哲氏とともにコーヒーの新たな楽しみ方を追求してきた「バリスタ監修シリーズ」は今年で3年目を迎える。今回、ブランド初のフルーツコーヒーとして、シトラスコーヒーが発売された。
コーヒーの苦みにさわやかな酸味や甘みを組み合わせるフルーツコーヒーは、アジアを中心にブームが広がっており、いま注目のコーヒーの飲み方とされる。今回の商品にはグレープフルーツとライムの果汁を使用しており、口に含んだ瞬間に広がるシトラスの香り、続いて感じるコーヒーのコク、そして鼻に抜ける爽やかな後味が一体となった味わいが特徴となっている。
「アジア市場で人気だった商品を形にすることができました。商品作りのやりがいを感じた商品で、味も非常においしいものができたと思います。この商品を通じてコーヒーの可能性を感じてもらえると嬉しいです」(粕谷哲氏)
