¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ °ì»þ1000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿· Ìó1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê
¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1000±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Î´ë¶È·è»»¤¬»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â·øÄ´¤Ê¤³¤È¤ä¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬Àè½µËö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±ß°Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢4Ëü2426±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤è¤½1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
