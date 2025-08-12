お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、9日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。甲子園で始球式をした際の思い出を振り返った。

この日は「阪神タイガース応援SP」と題して、元阪神の関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）がゲスト出演。甲子園近辺で阪神ファンが集う聖地巡礼のロケを行った。

そこで、阪急の選手時代に「世界の盗塁王」と言われ、阪神でコーチもした福本豊氏の飲食店も訪れ、福本氏と思い出話を振り返った。

浜田は「ノムさんが監督の時に（福本氏が）コーチで阪神にいて」と始球式で甲子園を訪れた際のことを回想。福本氏と顔を合わせると「浜ちゃん、何しに来たん？」と呼び止められ、そのままベンチまで連れて行かれたという。

そこで「見てみろ」と言われた先に、ベンチで座っていたのが監督の野村克也さん。独特なオーラに「コワッ」と感じた浜田に福本氏が「横に行って座ってこい」と指示を出した。

これには浜田も「試合前やで！ピリピリしてんのに。横に行って座ってこいって」とさすがに恐れおののいた。

嫌がる浜田が「責任取ってくださいよ」と話すと、福本氏は「俺は知らんで」とまさかの対応。「もうメチャクチャやったんやから。あれ覚えてますわ」と浜田も苦笑いして懐かしがっていた。